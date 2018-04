La Fédération française d'athlétisme (FFA) a décidé d'infliger six mois de suspension ferme à l'entraîneur Pascal Machat, accusé d'agression sexuelle par une athlète. Ce dernier a fait appel a annoncé son avocat à l'AFP vendredi soir.

18 mois de suspension dont six ferme. La Fédération française d'athlétisme (FFA) a décidé de sanctionner l'entraîneur Pascal Machat, accusé par une athlète d'agression sexuelle. L'ancien responsable national du demi-fond chez les jeunes conteste ces accusations et a "immédiatement" fait appel de cette décision a annoncé vendredi à l'AFP son avocat, Me Hubert Delarue.



"Une décision scandaleuse"

"En sanctionnant, même modestement, sans la moindre preuve sérieuse, et après avoir écarté tout fait d'agressions sexuelles, la FFA a porté gravement atteinte à l'honneur de Monsieur Pascal Machat", a indiqué son avocat dans un communiqué. "C'est une décision tout à fait scandaleuse", a-t-il ajouté.

Pascal Machat est visé par une enquête du parquet de Fontainebleau pour agression sexuelle après une plainte déposée par l'athlète Emma Oudiou spécialiste de demi-fond, plusieurs fois sélectionnée en équipe de France. Elle accuse l'entraîneur de gestes très déplacés. Pascal Machat, qui nie les faits qui se seraient produits en 2014, a déposé plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre Emma Oudiou.

L'affaire a été révélée par Le Monde, en même temps que l'existence d'une autre plainte, pour viol cette fois, contre l'entraîneur Giscard Samba. La commission de discipline de la FFA doit se réunir en mai pour statuer sur son cas.