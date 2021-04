Athlétisme : deux ans de suspension pour Ophélie-Claude Boxberger

L'athlète de 32 ans l'a confirmé ce mercredi à France Bleu Belfort Montbéliard. La sanction est tombée : Ophélie Claude-Boxberger écope finalement de deux ans de suspension par la commission des sanctions de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage.

Presque un soulagement

L'athlète montbéliardaise risquait huit années de suspension. Cette décision beaucoup plus clémente est donc un soulagement. Elle ne remet pas en cause la suite de sa carrière mais permet au contraire à la spécialiste du 3 000 mètres steeple de se projeter sur l'avenir. " Ca va me permettre de rebondir et de m'entraîner plus sereinement. Je pourrais participer aux cross d'hiver avant de préparer la saison indoor en 2022", explique Ophélie-Claude Boxberger à France Bleu Belfort Montbéliard.

Elle a déjà purgé une partie de sa suspension

Suspendue depuis novembre 2019, la sanction de deux ans infligée ce mercredi court jusqu'à novembre de cette année. L'athlète du MBA (Montbéliard Belfort Athlétisme) avait été contrôlée positive à l'EPO en 2019 en marge des Mondiaux de Doha. Son ex beau-père et entraîneur Alain Flaccus s'était d'abord accusé de l'avoir dopé à son insu avant de se rétracter.