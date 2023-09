Atsem tuée à Souvigné-sur-Sarthe : un homme mis en examen et écroué

Dès les premières heures de l'enquête, le bruit avait circulé. Aujourd'hui, le parquet du Mans le confirme : il y avait bien un lien entre ces deux faits divers survenus en 24 heures, dans un rayon de 6 km. À Savoir la mort de Monique Achour, retrouvée inanimée chez elle à Souvigné-sur-Sarthe et l'incendie d'un appartement Grande rue à Sablé-sur-Sarthe. L'homme grièvement blessé dans ce dernier a donc été mis en examen le 28 juillet du chef d'assassinat, indique la procureure du Mans, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France .

ⓘ Publicité

Une mort suspecte, puis un incendie

Le jeudi 16 mars, cette femme célibataire de 61 ans, employée comme Atsem depuis 23 ans à l'école la Clé des champs de Bouessay en Mayenne, était retrouvée morte dans son pavillon de la commune voisine de Souvigné-sur-Sarthe, où elle avait emménagé trois semaines auparavant. C'est l e maire de Bouessay qui l'avait découverte . Une mort suspecte qui avait incité les gendarmes à passer la journée sur place.

Le lendemain, vendredi 17 mars, un homme était grièvement blessé dans l'incendie de son appartement Grande Rue, à Sablé-sur-Sarthe. Transporté par hélicoptère au service des grands brulés du CHU de Tours, il sera entendu bien plus tard par les enquêteurs, notamment à cause de ses liens avec Monique Achour.

L'homme et la femme se connaissaient bien

Quatre mois plus tard, le 28 juillet, c'est bien cet homme qui a été mis en examen pour assassinat et écroué. Selon la procureure du Mans, il faisait partie de "l'entourage" de Monique Achour. Ils auraient même formé un couple il y a plusieurs années. Il est suspecté de l'avoir tuée, puis d'avoir tenté de mettre fin à ses jours en incendiant son appartement. Comment et pourquoi ? Des questions auxquelles les enquêteurs n'ont pas encore apporté de réponse.