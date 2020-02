"Attachée parlementaire, pas un travail fictif ! " Auriane Gourbeyre (collaboratrice du député Borowczyk)

François Fillon, sa femme Pénélope et Marc Joulaud, ancien suppléant de Francois Fillon comparaissent tous les trois devant le tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 11 mars pour détournement d'argent public, dans le cadre des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. Elle avait été salariée comme collaboratrice permanente lorsqu'ils étaient députés de la Sarthe pour des prestations jugées "fictives ou sur-évaluées". L'Assemblée nationale, partie civile, va demander plus d'un million d'euros de dommages et intérêts. Une affaire qui met en lumière la fonction d'attaché parlementaire, un poste méconnu

France Bleu a rencontré l'une des 3 attachés parlementaires du député du Forez Julien Borowczyk. Il y a un peu plus de deux ans Auriane Gourbeyre a rencontré celui qui allait être choisi dans le Forez par La République en Marche pour la législative, puis élu député quelques mois plus tard. Après des études de droit, elle devient son attachée parlementaire, la seule de l'équipe à temps plein. Aujourd'hui et alors qu'on entend parler d'emploi fictifs dans l'affaire Fillon, elle se rend vite compte qu'elle en est loin ! "Je vous rassure, on est au travail, parfois 24h sur 24. S'il y a un problème on se rend disponible les weekends, les vacances, les jours fériés. _Ce n'est donc pas un travail fictif_" s'amuse la jeune femme de 27 ans. Un travail très prenant qui demande certaines qualités comme "la curiosité, la flexibilité, le sens de l'organisation et de l'ouverture d'esprit parcequ'il y a 577 députés et autant d'idées que de députés".

Être attaché parlementaire c'est donc faire un travail de fourmi et œuvrer dans l'ombre pour rédiger des amendements et des dossiers de presse, répondre aux questions des habitants, des associations, des élus : "C'est un métier prenant, difficile car très exposé mais ça nous apporte plein de contacts, plein d'ouvertures. Je ne pense pas faire ça toute ma vie et on verra les opportunités qui se présentent" analyse Auriane Gourbeyre qui pas encore envie d'un destin à la Jean-Michel Mis, assistant parlementaire pendant des années avant de devenir député il y a 2 ans.