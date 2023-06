Attaque à Annecy : l'ex-footballeur Anthony le Tallec a vu la scène et s'étonne de "la lenteur" de la police

C'est l'horreur et la consternation à Annecy en Haute-Savoie. Un réfugié syrien a frappé six personnes à coups de couteau au bord du lac ce jeudi matin . Parmi les six victimes prises en charge par les secours, quatre sont des enfants en bas âge : un bébé de 22 mois, deux enfants de deux ans et un autre de trois ans. Les deux autres victimes sont des personnes âgées.

ⓘ Publicité

"Je le vois qui arrive en face de moi sur l'herbe"

La scène s'est déroulée sous les yeux de nombreux témoins dont l'ex-joueur de Sochaux Anthony le Tallec vainqueur de la coupe de France en 2007 avec le FCSM et dont le frère Damien fait partie de l'effectif actuel des jaune et bleu. Retraité du foot, il vit désormais à Annecy. Il était en train de faire un footing au bord du lac lorsqu'il a assisté aux attaques.

Voilà ce qu'il raconte dans une story sur son compte Instagram : " Je vois une maman qui me dit 'courez, courez, il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde tout au long du lac. Il a poignardé des enfants. Courez, courez !' Moi, un peu surpris, je continue. Et je vois le mec effectivement qui arrive en face de moi sur l'herbe. Les flics qui sont à cinq, dix mètres derrière lui n'arrivent pas à l'attraper. Il arrive vers moi, je m'écarte un peu et je le vois qui fonce tout droit sur des papys, mamys. Et là, il attaque le papy, le poignarde une fois, deux fois".

"J'ai dit 'tirez-lui dessus, il est en train de poignarder tout le monde' "

La scène se poursuit sous les yeux de l'ex footballeur de Sochaux : "Je dis aux flics : tirez lui-dessus ! Il est en train de poignarder tout le monde ! Donc, il attaque une fois, deux fois, et là, ils commencent à tirer. Ils tirent devant moi sur la personne qui tombe à terre, mais le papy était déjà touché."

Anthony le Tallec continue sa course et explique qu'il a vu "des enfants par terre, des enfants touchés" et s'étonne de "la lenteur des flics, incroyable !"