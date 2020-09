Attaque à l'arme blanche à Paris : ce que l'on sait

Une attaque à l'arme blanche a eu lieu ce vendredi vers 11h45 dans le 11e arrondissement de Paris, près des locaux de l'ancien siège de Charlie Hebdo, alors que le procès des attentats de janvier se tient en ce moment dans la capitale. Deux personnes, un homme et une femme, ont été blessées. L'auteur "principal" des faits et un autre individu ont été interpellés, selon les autorités. Le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier.

France Bleu fait le point sur ce que l'on sait de cette attaque.

Un homme et une femme blessés

Les deux victimes, un homme et une femme, sont deux employés de la société de production Premières lignes, qui travaille notamment pour l'émission de France 2 Cash Investigation. En fin de matinée, vers 11h45, rue Nicolas Appert, ils faisaient une pause cigarette en bas de leur immeuble quand ils ont été attaqué. "J'ai vu un de mes collègues, taché de sang, être poursuivi par un homme avec une machette dans la rue", a témoigné auprès de l'AFP une employée de cette société de production.

Leur vie "n'est pas en danger" selon le Premier ministre Jean Castex, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Le salarié blessé s'occupe "de la post-production des documentaires" depuis quatre ans, a indiqué Luc Hermann, journaliste à Premières lignes, sur BFMTV. L'autre collaboratrice touchée s'occupait elle "du planning des salles de montage", elle travaillait au sein de la société depuis un an. "Ils ont été attaqués par surprise", a assuré Luc Hermann.

L'auteur "principal" interpellé

L'auteur "principal des faits" a été interpellé peu après 13h, et est actuellement en garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, connu des services de police pour port d’arme prohibé. Selon les premiers éléments, il serait né au Pakistan. Il a été arrêté avec du sang sur lui place de la Bastille, selon les informations de francienfo.

Un deuxième individu, âgé de 33 ans, est également a également été placé en garde à vue. L'objectif est de vérifier ses liens avec l'auteur principal de l'attaque. Cet individu a lui été interpellé près du métro Richard Lenoir.

L'hypothèse de la présence d'un colis suspect, un temps évoqué, a finalement été levée. "Aucun engin explosif n'a été détecté", a indiqué la Préfecture de police.

Le parquet antiterroriste saisi

Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. L'information judiciaire ouverte pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle" a été confiée à la police judiciaire parisienne et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Plusieurs facteurs expliquent cette décision selon le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard : "la localisation", c'est à dire devant les anciens locaux de Charlie, "le moment", durant le procès des attentats de 2015, et enfin "la volonté manifeste de l'auteur d'attenter à la vie des victimes" qui fumaient une cigarette au moment des faits.

Cette attaque survient alors que la rédaction de Charlie Hebdo fait l'objet de nouvelles menaces depuis que la publication des caricatures de Mahomet le 2 septembre, à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. En début de semaine, la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, Marika Bret, avait été exfiltrée de son domicile en raison de menaces jugées sérieuses.

L'hebdomadaire satirique a d'ailleurs apporté son soutien ce vendredi aux victimes de l'attaque près de ses anciens locaux. "Toute l'équipe de Charlie apporte son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères PLTVfilms et aux personnes touchées par cette odieuse attaque", a souligné l'équipe de Charlie Hebdo sur Twitter.

Un lieu symbolique

L'attaque est survenue "dans un lieu symbolique", "au moment même où se déroule le procès des auteurs des actes indignes contre Charlie Hebdo", a souligné Jean Castex lors de son déplacement sur les lieux de l'attaque. Il a estimé que c'était "l'occasion pour le gouvernement de la République de rappeler son attachement indéfectible à la liberté de la presse, sa volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme et d'affirmer à la nation notre pleine mobilisation".

Le Premier ministre a également affirmé sa "solidarité envers les familles des victimes et également tous les collègues de travail de ces deux journalistes". Enfin, Jean Castex a rappelé sa "volonté résolue, par tous les moyens, de lutter contre le terrorisme".

Le confinement des écoles levé

Suite à l'attaque, 125 établissements scolaires, de l'élémentaire au lycée, ont été confinés dans les 3e, 4e et 11e arrondissements de Paris, a indiqué l'Académie de Paris à franceinfo. Le confinement dans ces établissements scolaires a été levé peu avant 15h. Une "cellule d'accompagnement et de soutien psychologique" est ouverte à la mairie du 11e arrondissement.

Le trafic RATP reprend peu à peu. Six stations de métro situées dans le secteur de l'attaque ont fermé leurs portes au public jusqu'à 15 environ. A cette heure, seule la station Richard-Lenoir reste fermée.