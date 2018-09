Paris, France

La série d'agression a débuté ce dimanche soir dans le 19ème arrondissement dans le secteur du Quai de la Loire. D'après nos informations, il était 22 heures passées quand un homme s'en est pris à plusieurs personnes à coups de couteau et de barres de fer. Plusieurs personnes jouaient à la pétanque non loin de là et ont réussit à le faire fuir, l'une d'elle lui a jeté une boule qui l'a atteint à la tête.

Mais quelques instants plus tard, il s'en est pris à deux autres passants, des touristes britanniques, avant d'être arrêté par les policiers de la BAC du 19e arrondissement. Selon les pompiers, le bilan définitif est de 8 blessés dont 4 grièvement touchés. Ils ont été transférés vers les hôpitaux Lariboisière, La Pitié Salpêtrière, Foch et Percy, pour certains en urgence absolue. Un représentant du parquet s'est rendu sur place. A ce stade, de source proche de l'enquête, aucun élément ne permet d'envisager la piste terroriste. L'enquête a été confiée à la 2ème DPJ.