Attaque à l'explosif d'un DAB dans le Cher : les 3 suspects mis en examen et placés en détention provisoire

Le commando qui s'en est pris à un distributeur automatique de billets le 3 mai à Saint-Satur (Cher) vient d'être mis en examen et placé en détention provisoire, annonce dans un communiqué le parquet d'Épinal, désormais en charge du dossier. Les trois hommes, âgés de 22, 24 et 29 ans avaient dérobé 85.000 euros en attaquant le DAB à l'aide d'un mélange explosif de gaz. Expérimentés, ces trois jeunes hommes sont poursuivis pour des faits similaires dans le département des Vosges, d'où ils sont originaires, et de Haute-Saône. Ils auraient ainsi perpétré cinq fois des attaques de distributeurs automatiques de billets entre le 27 mars et le 3 mai.

De l'argent et du matériel spécialisé retrouvés lors des perquisitions

Le commando n'en était donc pas à son coup d'essai avant d'arriver dans le Cher. Il était d'ailleurs identifié et surveillé de près par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLD). Ces enquêteurs suivent les trois suspects, qui se déplacent à bord de deux véhicules, "dont un camping-car" précise le parquet d'Épinal. Ils repèrent des déplacements suspects, à la frontière entre le Cher, la Nièvre, et l'Yonne, qui laissent penser à un repérage.

Suite à l'attaque du distributeur de banque de Saint-Satur, les enquêteurs décident d'interpeller dans la foulée les trois suspects, sur la commune de Sainte-Gemme-en-Sancerrois. Lors des perquisitions menées, la "quasi-intégralité de l'argent dérobé sur Saint-Satur" est retrouvée, indique le parquet. Les enquêteurs découvrent aussi des bouteilles de gaz, pouvant servir à fabriquer le mélange explosif utilisé pour attaquer les DAB, et du matériel spécialisé (détecteur GSM ou encore balise). Des "billets maculés" probablement issus d'un vol commis en avril dans les Vosges sont également retrouvés.

C'est le parquet d'Épinal, dans les Vosges, qui reprend le dossier. Les trois suspects ont été mis en examen le 6 mai pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs, et destruction par moyens dangereux.