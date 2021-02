L'affaire avait choqué, en novembre dernier : un jeune d'Entrammes, attaqué à son domicile, devant sa famille par une bande, frappé à coups de hache. Quatre majeurs et deux mineurs ont été mis en examen, dont un jeune mayennais qui demande sa mise en liberté. Décision rendue ce mercredi.

Attaque à la hache à Entrammes : le mis en cause mayennais demande sa mise en liberté

L'un des jeunes, impliqués dans l'attaque à la hache, à Entrammes, en novembre dernier, demande sa mise en liberté. Il s'agit d'un apprenti boulanger mayennais, sans casier, bien inséré, d'après son avocat, maître Jonathan Proust et qui prétend avoir été forcé par les autres, d'agir avec violence. Les juges doivent rendre leur décision ce mercredi sur son éventuelle libération.

Une attaque à la hache

On ne sait toujours pas les motivations de cette violente attaque à la hache, en novembre dernier au domicile d'un jeune d'Entrammes. Dette de stupéfiants? Contentieux amoureux? Toujours aucun élément pour expliquer pourquoi cette bande de six a attaqué à coups de hache, le jeune d'Entrammes, sous les yeux de sa famille, dont deux bébés de 11 mois.

Enlèvement et séquestration

Avant cela, pour trouver l'adresse de leur victime, la bande avait enlevé, séquestré, violenté, une jeune femme, ami du jeune qu'ils recherchaient. La jeune femme, rouée de coups, avait craqué. Les six jeunes sont poursuivis pour enlèvement et séquestration et tentative d'homicide. Une affaire criminelle qui sera jugée au Mans, mais pas avant plusieurs mois.