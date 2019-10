Attaque à la mosquée de Bayonne : l'homme qui a tiré voulait venger l'incendie de Notre-Dame de Paris

Bayonne - France

Au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne, Marc Mariée, le procureur de la République de cette ville s’est exprimé ce mardi. Il est revenu sur les détails de cette attaque qui a fait deux blessés.

Le mis en cause voulait venger l'incendie de Notre-Dame de Paris

Le procureur a d'abord détaillé le déroulé des faits. "Arrivé à bord de son véhicule; l'homme a incendié la porte de la mosquée avec de l'essence, puis il a tiré sur une première victime, assise sur une chaise. Il est atteint au thorax. Il tire sur une deuxième victime qui tentait de partir en voiture", explique Marc Mariée. Les effectifs de la BAC ont ensuite interpellé le suspect vers 15h40 dans sa voiture, sans faire usage de leur arme. Mais le suspect lui s'est emparé d'un revolver et il a tenu en joue les policiers lors de son interpellation. Dans le véhicule, se trouvaient une bouteille de gaz et un charge d’arme semi automatique.

Le mis en cause, un Landais de 84 ans qui s'appelle Claude Sinké comme l'indiquait France Bleu dès ce lundi, a dit en garde à vue avoir voulu venger l'incendie de Notre-Dame de Paris, qu'il impute aux musulmans. Le mis en cause nie avoir voulu tuer quelqu'un. Un expert psychiatre doit désormais évaluer si sa responsabilité pénale est engagée.

Concernant les deux hommes de 74 et 78 ans qui ont été blessés par balle, "leur pronostic vital n'est pas engagé." L'un a été touché au cou, l'autre au thorax et au bras. Leur état est donc stable et l'un des deux doit subir une nouvelle opération ce mardi.