Attaque à la mosquée de Bayonne : le suspect mis en examen et placé en détention provisoire

Claude Sinké, l'octogénaire suspecté d'avoir tiré sur la mosquée de Bayonne lundi et blessé gravement deux personnes, a été mis en examen ce mercredi soir pour tentatives d'assassinat, dégradation et destruction aggravées et violence avec arme notamment. Il a été placé en détention provisoire.