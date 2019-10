Attaque à la préfecture de police de Paris : la femme du tueur est poitevine

Poitiers, France

Quatre jours après l'attaque mortelle à la préfecture de police de Paris, l'enquête continue sur l'assaillant qui travaillait au sein de la Direction du renseignement de la préfecture de police à Paris (DRPP). La cheffe du service a rendu un premier rapport sur Mickaël H., dans lequel on apprend que sa femme, qui vient d'être remise en liberté, est née à Poitiers.

Conversion à l'Islam après leur rencontre

Mickaël H. et Ilham se sont mariés le 10 mai 2014 et ont deux enfants. Mais ils se connaissaient bien avant, puisque le rapport fait aussi état d'une plainte pour "violence sur concubin" avec huit jours d'ITT en 2008 à l'encontre de l'homme. Sa compagne avait ensuite retiré sa plainte.

Si le rapport se concentre principalement sur le comportement de Mickaël H. au travail, il indique aussi que sa conversion à l'islam est "probablement liée à son mariage". Il est également précisé que Mickaël H. "n'embrassait plus la secrétaire de section" et que cela a été signalé entre 2014 et 2015 "probablement après" son mariage.