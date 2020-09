Attaque à Paris : le principal suspect décrit comme "poli" par le voisinage

Dans le cadre de l'attaque au hachoir à Paris vendredi, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui a fait deux blessés graves dans l'équipe de l'agence Premières Lignes, un premier suspect a été arrêté vendredi, place de la Bastille. Il a "assumé son acte" en garde à vue, acte "qu'il situe dans le contexte de la republication des caricatures (de Charlie Hebdo, ndlr) qu'il n'a pas supportée", a ajouté l'une des sources proches de l'enquête.

C'est le principal suspect, un homme né au Pakistan et âgé de 18 ans. Il est arrivé en France encore mineur, il y a trois ans. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il avait déjà été arrêté en juin, en possession d'une arme blanche, "un tournevis". Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Val-d'Oise, il ne présentait "aucun signe de radicalisation" jusqu'à sa majorité, en août dernier, a assuré le conseil départemental.

Un jeune homme "discret" et "poli"

Les voisins et commerçants de Pantin, en Seine-Saint-Denis, où se trouve le dernier domicile présumé du principal suspect décrivent un jeune homme "discret" et "poli". Il vivait au premier étage, dans un deux-pièces d'un vieil immeuble de quatre étages, sur une avenue très passante.

"C'est quelqu'un de très poli. Je le voyais souvent assis sur le palier avec son téléphone. Il m'aidait à porter mes courses", raconte Josiane qui habite au dernier étage, sans ascenseur, de cet immeuble "tranquille" et qui a "reconnu sa photo". "Il ne parle pas bien français", précise cette jeune maman d'une petite fille qui est "surprise de ce qu'on lui reproche".

Habiba, qui habite au deuxième étage, est aussi "surprise". "J'ai entendu du bruit hier soir, j'ai vu la police et quand j'ai vu sa photo, je me suis dit 'c'est celui qui me dit toujours bonjour' mais il ne parlait pas français".

Le propriétaire du magasin de pièces détachées au rez-de-chaussée, Zyed Zaied, voyait souvent "le jeune en train de parler au téléphone. Il disait bonjour, c'est quelqu'un de poli, discret. Tout le monde se connaît ici, on le voyait souvent avec d'autres personnes". Le propriétaire du bar-tabac voisin abonde dans le même sens, "il venait acheter ses cigarettes, il était gentil. Il y a beaucoup de Pakistanais dans le coin".