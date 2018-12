Attaque à Strasbourg : "C'était désolant et avec le recul, la peur est énorme", témoigne un Lorrain présent sur place

Il vit à Strasbourg et depuis 7 ans, il participe au marché de Noël pour le Lion's Club. Dans son stand, Denis Kopp, originaire de Behren-lès-Forbach (Moselle) vend des peluches. Il était présent place Kléber ce mardi soir au moment de la fusillade.

"On commençait à clôturer aux alentours de 20 heures. Et là, comme des bruits de pétard, ça faisait ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tout le monde courait. J'ai vu un fils dire à son père "papa, ça tire à balles réelles". Avec mon collègue, on est sorti de notre stand et on a couru comme des fous.

"Au bout de 5-10 minutes de course, on voulait fermer notre stand. On y est retourné, je pense maintenant de manière inconsciente. On a fermé notre stand et on a vu trois corps tout près de chez nous. On était en panique totale".

Abasourdi

"Des policiers avec des boucliers sont arrivés. Ils nous ont dit de partir, on est parti en courant. C'était désolant. Avec le recul la peur est énorme. C'est une grande anxiété et une tristesse énorme. On n'imagine pas ce qui se passe. Je n'avais jamais vu des gens courir de manière aussi rapide, de tous âges. On est pris dans le mouvement, c'est incroyable."

"Aujourd'hui, c'est la stupeur, c'est effroyable et on est touché pour tous les gens. On a un ami du club, sa fille a une balle dans le bras. On est abasourdi devant des choses qu'on n'imagine pas. Avec le recul, c'est triste".

Quant à retourner sur le marché de Noël de Strasbourg (fermé ce mercredi), Denis Kopp confie : "c'est trop chaud pour moi, je ne peux pas répondre à ça".