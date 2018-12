Emmanuel Macron à Strasbourg, trois jours après l'attaque meurtrière

Emmanuel Macron est à Strasbourg ce vendredi soir pour saluer les forces de l'ordre et rencontrer les familles des victimes de l'attaque meurtrière survenue mardi soir.

Strasbourg, France

"C’est la Nation toute entière qui est aux côtés des Strasbourgeois". Au lendemain de la mort de Cherif Chekatt, responsable de l'attentat qui a fait quatre morts et une dizaine de blessés à Strasbourg mardi soir, Emmanuel Macron est dans la capitale alsacienne ce vendredi soir.

Arrivé vers 19h00, le président de la République a déposé une rose blanche et s'est recueilli place Kléber où les Strasbourgeois ont déposé des fleurs et des bougies. Le Chef de l'État a ensuite salué les forces de l'ordre. "Merci beaucoup pour votre engagement", "merci beaucoup d'avoir rassuré nos concitoyens", "courage", leur a-t-il dit.

Emmanuel Macron a salué les policiers place Kléber, le 14 décembre 2018 © Radio France - Benjamin Illy

Emmanuel Macron arpente actuellement les allées du marché de Noël, qui a rouvert dans la matinée. Il doit ensuite se rendre au centre d'accueil des familles, pour y rencontrer les familles des victimes et s'entretenir avec les services et associations mobilisés en urgence pour les identifications judiciaires et le soutien psychologique.

Chérif Chekatt a été abattu par des policiers jeudi soir, dans le quartier du Neudorf, là où sa trace avait été perdue mardi. L'annonce de sa mort a été accueillie avec un immense soulagement à Strasbourg. Le plan Vigipirate porté mardi au niveau maximum "urgence attentat" a été ramené au deuxième niveau "Risque attentat" dans la soirée.