Attaque à Strasbourg : fouilles, palpations et patrouilles vont être mises en place sur les marchés du Doubs

Dans le Doubs suite à l'attaque de Strasbourg , les contrôles vont être renforcés sur les marchés de Noël de Montbéliard, Pontarlier et Besançon. Un périmètre de protection sera complété avec des fouilles, des palpations et des patrouilles.

Doubs, France

Contrôles renforcés sur les principaux marché de Noël du Doubs

Conformément aux consignes du ministre de l'intérieur , dans le Doubs, le préfet Joël Mathurin a procédé dès ce mercredi matin à la mise en place de mesures de protection renforcées pour prévenir si besoin l'intrusion d'individus dangereux qui seraient tentés de procéder par mimétisme après l'attaque de Strasbourg.

A Montbéliard , le plus gros marché de Noël de Franche-Comté, les mesures type fan zone sont en place depuis le début du marché. Le périmètre est sécurisé, il faut passer par des lieux d'entrées avec fouilles et palpations, les militaires patrouillent dans le cadre de l'opération sentinelle. Ce dispositif de protection renforcée sera généralisé à Besançon et Pontarlier.

"Un périmètre de protection sera mis en place et des fouilles pratiquées à Besançon et Pontarlier comme c'est déjà le cas à Montbéliard ." Copier

"Nous devons intégrer une culture du risque"

Les marchés de Noël ainsi que les centres commerciaux sont concernés par le renforcement des contrôles. Joël Mathurin le préfet du Doubs invite les franc-comtois à se soumettre à ces contrôles destinés avant tout à les protéger. "Nous devons intégrer une culture du risque" dit le préfet.

"Il faut accepter de se soumettre" Copier

Renforcement de la surveillance des fichés "S"

Les autorités craignent l'effet de mimétisme , que ce qui s'est passé à Strasbourg donne des idées à des personnes potentiellement dangereuses et résidant en Franche-comté. Joël Mathurin , le préfet du Doubs rappelle que le plan vigipirate "urgence attentat" prévoit un suivi tactique de surveillance des personnes fichées dans le département.

Concernant le tireur de Strasbourg toujours en fuite, il existe un fichier de personnes recherchées qui permet à toutes les forces de police et de gendarmerie d'être informées. Des instructions seront données notamment à la frontière suisse mais aussi sur l'autoroute, des sites stratégiques. Interrogé sur la problématique des moyens, Joël Mathurin affirme qu'il a reçu l'assurance d'obtenir les moyens nécessaires pour protéger les populations.