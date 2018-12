Attaque à Strasbourg : la préfecture des Deux-Sèvres détaille ses mesures pour le dispositif "urgence attentat"

Le plus haut niveau du plan Vigipirate a été déclenché par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, après l'attaque survenue mardi en plein centre de Strasbourg. Trois personnes au moins ont été tuées. Dans les Deux-Sèvres, la préfecture réfléchit aux mesures à mettre en place.

Niort, France

Suite au déclenchement du dispositif "urgence attentat", Stéphane Sinagoga, directeur de cabinet du préfet des Deux-Sèvres, a répondu ce mercredi matin aux questions de France Bleu Poitou. Concrètement, ce dispositif signifie plus de contrôles de police aux frontières et plus de contrôles sur les lieux sensibles, comme les marchés de Noël. "La sécurisation de tous les lieux stratégiques est un travail de longue haleine, détaille Stéphane Sinagoga. Nous l'avons déjà fait dans l'esprit d'une sécurité renforcée depuis le mois d'octobre."

L'attaque dans les rues du centre de Strasbourg a fait au moins trois morts et une douzaine de blessés. Le suspect est toujours recherché mercredi matin.

"Concrètement, pour les marchés de Noël, nous allons réunir les forces de gendarmerie et de police et nous allons mettre un dispositif de patrouilles dynamiques, probablement de manière renforcée" Stéphane Sinagoga, directeur de cabinet du préfet des Deux-Sèvres

Un travail "collaboratif" de toutes les forces de sécurité

Les mouvements des lycéens et des gilets jaunes demandent déjà un déploiement important des forces de l'ordre, mais le directeur de cabinet du préfet souligne que les effectifs pourraient être encore renforcés. Une réunion est prévue dans la matinée avec le préfet, isabelle David. "C'est aussi un travail main dans la main avec les mairies, avec les polices municipales qui peuvent être mobilisées".