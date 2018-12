Attaque à Strasbourg : sécurité renforcée sur le marché de Noël de Montbéliard

Montbéliard, France

Invitée de France Bleu Belfort Montbéliard ce mercredi matin, Marie-Noëlle Biguinet, la maire de Montbéliard annonce un renforcement des mesures de sécurité sur le marché de Noël de Montbéliard, le plus important du nord Franche-Comté avec 450 000 visiteurs l'an dernier (570 000 personnes en 2016), après l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés graves mardi soir.

C'est un symbole qui a été attaqué" (Marie-Noëlle Biguinet)

"Dès que j'ai appris ça, j'ai été de tout cœur avec nos amis strasbourgeois" a déclaré Marie-Noëlle Biguinet, la maire de Montbéliard. _"_On imagine le choc et les émotions que tout le monde a pu ressentir au sein de cette belle ville de Strasbourg et du marché de Noël qui est l'un des plus grands marchés de Noël de France, qui a plus de 400 ans, c'est un symbole qui a été attaqué (...) tous les Montbéliard s'associent à moi dans un message de solidarité et d'émotion pour les habitants de Strasbourg".

Palpations désormais systématiques

Dès mardi soir, la maire de Montbéliard avait reçu une note du Préfet lui demandant de renforcer la sécurité. "Nous avons déjà des contrôles très réguliers au niveau de la fouille des sacs, là il y aura une palpation systématique de toutes les personnes qui viendront au marché de Noël, il y aura bien sûr un renforcement de la police municipale mais qui était déjà très présente, on verra avec les forces de police nationale... nous sommes en contact avec le commissaire de Montbéliard pour voir comment nous allons renforcer ce dispositif".

Une réunion est prévue à 8h30 à la mairie de Montbéliard avec les services de l'Etat pour faire le point sur le dispositif de sécurité. Le gouvernement a porté le niveau du plan Vigipirate à "urgence attentat", a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'une conférence de presse dans la nuit de mardi à mercredi.