Attaque à Villejuif : l'assaillant a perpétré son attaque au couteau aux cris "d'Allah Akbar"

Lors d'un point presse ce samedi soir, concernant l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés, vendredi à Villejuif, la procureure de Créteil a précisé que "le mis en cause a d'abord accosté une première personne au cri d'Allah Akbar".

Après l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés, vendredi à Villejuif, dans le Val-de-Marne, la procureure de Créteil, Laure Beccuau tenait un point presse ce samedi soir. Elle a indiqué que "le mis en cause a d'abord accosté une première personne au cri d'Allah Akbar, la personne a expliqué qu'elle était musulmane, il lui a demandé de réciter une prière et c'est là qu'il s'est retourné vers ce couple au parc des Hautes-Bruyères". L'assaillant, Nathan C., 22 ans, a été abattu par les forces de l'ordre.

"C'était un parcours d'une extrême violence, d'une extrême détermination, les témoins ont été frappés par le calme apparent de l'intéressé", a ajouté la procureure. L'assaillant était suivi dans un établissement psychiatrique jusqu'en mai dernier et avait arrêté son traitement en juin.

"Il n'était connu d'aucun service spécialisé et son parcours, tel que décrit par ses proches, c'est celui d'un garçon qui a été très vite repéré comme ayant des hautes capacités intellectuelles, mais avec également cet aspect plus sombre de sa personnalité puisque sa maman fait état d'un suivi psychiatrique qui commence à l'âge de 5 ans" a complété Laure Beccuau.

Elle a également ajouté que "les auditions de ses proches se poursuivent afin de connaître la nature d'une conversion à l'islam qui se passe aux environs de mai ou de juillet 2017". La procureure de Créteil a précisé qu' "il n'est pas du tout à exclure" que le parquet antiterroriste se saisisse de l'enquête.