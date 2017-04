Attaque au camion bélier à Stockholm : le chauffeur aurait été arrêté

Un homme a été placé en garde à vue à Stockholm. La police annonce ce samedi matin que ce serait le chauffeur du camion bélier, responsable de l'attaque dans le centre de la capitale suédoise vendredi, qui a fait quatre morts et 15 blessés.

Ce samedi matin, la police suédoise annonce avoir arrêté le chauffeur du camion bélier qui a fait quatre morts et 15 blessés dans le centre de Stokholm. L'homme en garde à vue est un Ouzbek de 39 ans, sympathisant de l'organisation Etat islamique. Il a été interpellé vendredi soir à Märtsa, une petite ville de la banlieue nord de la capitale suédoise. Il est soupçonné de "d'homicides à caractère terroriste".

Un deuxième homme arrêté

Un autre homme a été arrêté dans la soirée de vendredi. Des sources policières évoquent une possible connexion entre les deux hommes. Vendredi, peu avant 13h, un camion fou a foncé sur les piétons dans la rue la plus fréquentée de Stokholm. Il a fini sa course en s'encastrant dans la façade d'un grand magasin. L'attaque a fait quatre morts et 15 blessés dont neuf seraient dans un état grave.

Un mode opératoire qui rappelle d'autres attaques

L'attaque de Stockolm rappelle le mode opératoire des attentats de Nice en juillet dernier, mais aussi de Berlin ou de Londres récemment. Ces trois attaques ont été revendiquées par le groupe Etat islamique. Pour l'instant, il n'y a eu aucune revendication pour celle qui a touchée en plein cœur la capitale suédoise ce vendredi.