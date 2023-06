Attaque au couteau à Annecy : "Avec mon collègue, on a essayé de s'interposer", raconte un agent d'entretien

Cet agent d'entretien, qui a souhaité rester anonyme, a raconté à France Bleu Pays de Savoie comment il a contribué à l'arrestation du suspect de l'agression au couteau à Annecy ce jeudi. A 9h50 du matin, alors qu'il était en train de vider des containers dans le Pâquier d'Annecy avec un collègue, l'homme aperçoit des gens partir en courant avec leurs enfants.

L'agent d'entretien s'enquiert de ce qu'il se passe auprès d'un passant. "Il m'a dit : 'Il y a un gars qui donne des coups de couteau dans le parc en face du pont des Amours'. Avec mon collègue, on a essayé de s'interposer pour arrêter le monsieur". L'agent d'entretien raconte que son collègue a essayé de lui donner un coup de pelle et qu'il a failli se prendre un coup de couteau.

Les deux hommes sont partis en courant à la poursuite de l'agresseur présumé et ont réussi à l'encercler. "La police et l'armée sont intervenues rapidement et ils l'ont interpellé. Il continuait à mettre des coups de couteau aux gens et à des gamines, à des enfants", raconte l'agent d'entretien. Les deux hommes sont ensuite appelés par leur chef pour venir se mettre à l'abri. "Ça nous a mis les larmes aux yeux", conclut cet homme.