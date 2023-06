Attaque au couteau à Annecy : ce que l'on sait sur le profil du suspect

Un homme de 32 ans a été arrêté ce jeudi matin à Annecy, après une attaque au couteau qui a fait six blessés au cœur d'une aire de jeux dans le secteur du Pâquier, la vaste promenade en bordure du lac d'Annecy. Quatre enfants ont été blessés, et le pronostic vital est engagé pour deux enfants et un adulte. Voici ce que l'on sait sur le profil de l'assaillant présumé.

L'assaillant s'est précipité vers les enfants avec un couteau

Vers 9h45, ce jeudi matin, un homme a attaqué un groupe d'enfants avec un couteau sur cette aire de jeu. "On a vu une personne attaquer des enfants dans des jeux, des petits, manifestement c'était sa cible", a raconté un témoin à France Bleu Pays de Savoie. "Après, des personnes ont essayé de l'effrayer, il s'est éloigné et la police est intervenue." D'après ce témoin, l'assaillant parlait anglais. "Au début, on a tous cru que c'était une mise en scène, mais avec les cris des gens, on se rend compte que c'est la réalité. Le gars était confus", a poursuivi le témoin.

Selon d'autres témoignages recueillis par le reporter de France Bleu Pays de Savoie, après l'attaque, l'homme a tenté de s'enfuir de l'aire de jeu et s'en est pris à une ou plusieurs personnes âgées, avant d'être interpellé très rapidement par la police.

Une carte d'identité syrienne, inconnu des services de police

L'homme de 32 ans, né en 1991, a été arrêté avec une carte d'identité syrienne. D'après une source policière, il s'agit d'un demandeur d'asile, en situation régulière. "Il avait des papiers attribués par la préfecture de Grenoble", a indiqué à franceinfo la députée LR de Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller. D'après une source policière qui s'est exprimée auprès de France Bleu Pays de Savoie, il est "inconnu de tous les fichiers". Il est en mesure d'être entendu par les enquêteurs, indique franceinfo. Le parquet national antiterroriste étudie la situation, mais n'est "pas encore saisi".

Le suspect a introduit sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'Ofpra, le 28 novembre 2022, en procédure normale. Entre-temps, il avait obtenu le statut de réfugié en Suède, par une décision du 26 avril 2023, indique franceinfo. Il était également en situation régulière du point de vue de l'UE, selon une source proche du dossier.

Depuis deux mois, "il était là tous les matins, du matin au soir"

D'après les témoignages recueillis par France Bleu Pays de Savoie sur place, l'homme errait depuis plusieurs mois aux alentours du lac. Il est décrit par les commerçants du secteur comme marginal. Il vivait apparemment dans la rue, et avait été vu en train de se baigner dans le lac.

Christina, une femme qui travaille dans le parc, a indiqué à France Bleu Pays de Savoie avoir vu cet homme à de nombreuses reprises. "Il était sur le Pâquier depuis environ deux mois", raconte-t-elle . "Il était là tous les matins, du matin au soir et tout le monde l'avait repéré, un peu parce qu'il était tout seul. Il se lavait le matin sur le Pâquier." On se disait 'c'est qui, il est bizarre', mais par contre, il nous disait bonjour", poursuit-elle.