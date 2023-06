Attaque au couteau à Annecy : comment évoquer le sujet avec ses enfants ?

Comment rassurer, comment répondre aux angoisses, quand l'horreur se produit ? Alors qu'un homme de 31 ans a attaqué des enfants dans une aire de jeux d'Annecy , ce jeudi matin, Patrick-Ange Raoult, psychologue clinicien et professeur de psychopathologie, explique sur France Bleu Pays de Savoie comment évoquer le sujet avec des enfants.

FBPS : Comment en parler aux enfants ?

Patrick-Ange Raoult : Il faut trouver des mots relativement simples, et souligner le caractère exceptionnel de l'événement, parce que ça va générer de l'angoisse. Les enfants peuvent être envahis par des sentiments de crainte majeurs. Je pense qu'il faut imager. Et rappeler qu'il y a eu une intervention des forces de l'ordre très rapide, c'est-à-dire que les instances de protection ont tout à fait joué leur rôle et le méchant a très vite été arrêté. Mais il faut parler, il faut faire parler, faire dessiner, pour permettre de faire sortir les angoisses.

Évidemment, ça n'a pas le même impact pour les enfants qui étaient autour, pour lesquels effectivement, là, il faut un accompagnement très rapide sur le plan psychologique.

Les adultes aussi peuvent être angoissés...

Ce sont les conséquences d'un effet de terreur, qui provoque une insécurité doublée très souvent d'une culpabilité, de se dire 'je ne suis pas capable de protéger mes enfants s'il y a, entre guillemets, un fou qui se met à tuer tout le monde autour'. Un certain nombre d'adultes auront besoin d'en parler, une fois ou deux, ne serait-ce que ça, pour remettre les choses à leur juste place et gérer les angoisses générées par ce drame.

Il faut aussi aider à prendre de la distance pour ne pas amalgamer la situation de tous les migrants avec la situation de ce monsieur. Il faut bien différencier de façon à ne pas nourrir de la violence.

C'est d'autant plus difficile quand c'est chez nous, juste à côté ?

Pour les personnes que j'appelle les personnes impliquées, qui ont été plus ou moins témoins ou qui connaissent les lieux, effectivement, ça va provoquer une angoisse relativement forte et une crainte très vive. Selon la sensibilité de chacun, la crainte que ça puisse se produire au moment où ils vont passer rend les lieux très insécures. Là aussi, il faudra un peu de temps pour parler et remettre les choses à leur juste mesure. Parce qu'à cet endroit d'Annecy, il y a des milliers et des milliers de personnes qui y sont passées depuis des années et des années, et c'est l'une des premières fois qu'on a un incident aussi grave.