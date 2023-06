Attaque au couteau à Annecy : des cellules d'écoutes psychologiques mises en place

La violence s'est abattue sur la ville d'Annecy, en Haute-Savoie, après qu'un homme ait attaqué des enfants à l'arme blanch e, dans une aire de jeux, aux abords du lac d'Annecy. Six personnes ont été blessées, dont quatre enfants, et cinq d'entre elles sont toujours en urgence absolue, ce jeudi soir. L'attaque a sidéré la population, car elle a eu lieu sur de très jeunes enfants, d'abord. Les victimes ont entre 22 mois et trois ans, pour les enfants. L'attaque a aussi eu lieu le matin, dans un lieu très touristique et très fréquenté par les Annéciens. Plusieurs groupes scolaires étaient d'ailleurs en sortie sur le Pâquier à ce moment là.

D'après le rectorat de l'académie de Grenoble, il y avait "25 élèves du lycée Gabriel Fauré" et "15 élèves du lycée Berthollet" étaient en sortie scolaire. "Tous ont été mis en sécurité et pris en charge par la cellule d’urgence médico-psychologique activée par la préfecture" assure le rectorat. "D'autres classes transitaient également par le parc "deux classes de CE1 de l’école Pommaries [...] une classe de 27 élèves de moyenne section de l’école Quai Jules Philippe, qui participaient au dispositif « La classe du dehors » comme tous les jeudis matins, [...]. Une classe de 17 élèves de grande section de l’école Quai Jules Philippe était sur le retour d’une animation appelée «Au fil de l’eau». Ces 2 classes se trouvaient à proximité de l’attaque et se sont immédiatement repliées dans leur école où ils ont été mis en sécurité" continue le rectorat dans son communiqué.

Ces "petits" n'ont pas été "témoins directs" de l'attaque mais ont "entendu" les cris et la panique liés à celle-ci. "Les enfants sont très frappés", a confié Hélène Insel, la rectrice de l'académie de Grenoble, sur France Info.

Deux numéros pour gérer le traumatisme

Dans la foulée, cinq établissements, proches du secteur du Pâquier, ont "immédiatement été confinés ; les confinements ont été levés au plus tard à midi" poursuit le rectorat. Il s'agit de l'école Carnot, l'école primaire Quai Jules, le collège Blanchard, le collège Les Tilleuls et le lycée professionnel Germain Sommeiller.

Conscientes de ce traumatisme, les autorités ont mis en place plusieurs cellules d'écoute. Une cellule d'aide aux victimes a d'abord été très vite mise en place à la préfecture. Elle est joignable au 04.50.33.61.33.

Par ailleurs, les sorties scolaires ont été annulées jeudi 8 juin et vendredi 9 juin, "non pas parce qu'il y a encore un danger, mais parce que je crois que ça permet un retour au calme et de se poser un petit peu après, après ce traumatisme" estime Hélène Insel. La rectrice de l'académie de Grenoble affirme par ailleurs que "des cellules d’écoute ont été activées au bénéfice des élèves, des personnels et des familles. Le rectorat de l’académie de Grenoble a également mis en place un numéro unique de point d’information pour les familles au 04.50.88.40.14".

Par ailleurs, le maire d'Annecy, François Astorg, a confirmé que les agents municipaux qui ont tenté d'arrêter l'assaillant au péril de leur vie seraient également pris en charge psychologiquement.