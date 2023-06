Attaque au couteau à Annecy : Emmanuel Macron dénonce "une attaque d'une lâcheté absolue"

"La Nation est sous le choc" : ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce jeudi sur Twitter après l'attaque au couteau à Annecy . Vers 9h45, au moins cinq personnes, dont quatre enfants en bas âge, ont été blessées par un homme au niveau d'une petite aire de jeux dans le secteur du Pâquier. Le pronostic vital de deux jeunes enfants et d'un adulte est engagé. Le suspect, un demandeur d'asile âgé de 32 ans , a lui été interpellé.

Dans son tweet, le chef de l'État a dénoncé une "attaque d'une lâcheté absolue". "Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés", a-t-il ajouté. La Première ministre, Elisabeth Borne, a prévu de se rendre à Annecy ce jeudi.

Le maire d'Annecy a, lui aussi, pris la parole sur Twitter. François Astorg dénonce une "effroyable attaque" et adresse "toutes mes pensées aux victimes et aux familles". L'élu a également demandé au public "d'éviter le secteur du Pâquier pour le bon déroulement des opérations".

"L'horreur la plus absolue"

Plusieurs membres du gouvernement ont réagi à cette attaque. Pour le ministre de l'Éducation nationale, "s’en prendre à de jeunes enfants, c’est commettre l’innommable". Pap Ndiaye a également précisé qu'à Annecy, "les élèves des écoles avoisinantes ont été mis immédiatement en sécurité grâce à la réactivité des équipes éducatives".

"Une nouvelle fois, nos enfants sont la cible de l’augmentation des violences dans notre société. Je remercie les forces de l’ordre qui ont interpellé l’agresseur. Cet acte ne pourra pas rester impuni", a également déclaré la Secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’Enfance, Charlotte Caubel.

Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a lui aussi pris la parole sur Twitter : "L’horreur la plus absolue a frappé nos enfants à Annecy. Merci aux forces de l'ordre pour leur intervention rapide. La Justice est saisie et la procureure de la République d’Annecy est sur place. Je pense d’abord aux victimes et à leur famille."

Une minute de silence à l'Assemblée nationale

Une minute de silence a été observée ce jeudi en fin de matinée à l'Assemblée nationale. Pour le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel, "aucun mot ne peut qualifier une telle horreur". "Quand on s’attaque à des enfants, c’est à l’innocence qu’on s’attaque, et c’est toute la France qu’on meurtrit ", a estimé de son côté le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.

Le président du parti Les Républicains a fait part de son "immense émotion et grande colère". "L'enquête déterminera les conditions, mais il semble que l'auteur ait le même profil que l'on retrouve souvent dans ces attaques, a aussi souligné Eric Ciotti. Il faudra en tirer toutes les conséquences sans naïveté, avec force et en lucidité."

"Comment est-ce possible ? Attaquer des petits ! Les frapper avec un couteau ! Notre cœur est en miette à devoir le vivre. Aux enfants notre affection douloureuse. Aux parents toute notre compassion affligée", a lancé le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. "Toutes nos pensées pour ces enfants qui luttent pour leur survie et pour leurs familles", a aussi écrit le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

"L'horreur a pris tout son sens. Comment peut-on s'attaquer avec une telle cruauté à des enfants ? La République est touchée en son cœur", a également réagi sur Twitter Gérard Larcher, président du Sénat.