Attaque au couteau à Annecy : le suspect avait-il le droit d'être présent sur le sol français ?

Après la sanglante attaque d'Annecy, les regards se braquent sur l'assaillant, Abdalmasih H., un réfugié syrien qui a quitté sa famille en Suède. Cet homme né en 1991 a semé la terreur jeudi matin dans un parc sur les bords du lac d'Annecy, en attaquant au couteau six personnes, dont quatre très jeunes enfants . Il n'était connu d'aucun service de renseignement et sans antécédent psychiatrique identifié. De lui, on sait qu'il est chrétien, qu'il a un enfant de trois ans et qu'il a divorcé l'an dernier après plusieurs années de vie de famille.

ⓘ Publicité

Depuis le drame, sur les réseaux sociaux, des internautes assurent qu'Abdalmasih H. n'aurait pas dû rester sur le territoire français en raison de son statut administratif. Marine Le Pen, la patronne des députés RN à l'Assemblée, a d'ailleurs assuré sur Europe 1 ce vendredi matin qu'"il n'était pas en situation régulière". Qu'en est-il vraiment ? Quelle est sa situation administrative ? Quel est son parcours jusqu'à son arrivée en France ? France Bleu fait le point.

Le suspect avait-il le statut de réfugié ?

Oui, mais en Suède. Selon les autorités françaises, l'homme de 31 ans, de nationalité syrienne, avait obtenu le statut de réfugié en Suède le 26 avril 2013, et donc la protection du pays. "C'est un Syrien qui, en 2013, a obtenu l'asile et une carte de résident en Suède", a précisé Gérald Darmanin, invité du journal de 20 heures de TF1 jeudi soir. Le suspect avait finalement rejoint la France il y a huit mois après un refus de naturalisation en Suède. L'autorité suédoise des Migrations a confirmé qu'il avait obtenu un permis de séjour en 2013, mais échoué à plusieurs reprises à obtenir la nationalité depuis 2017.

Abdalmasih H. a été marié pendant quelque temps avec une femme de nationalité suédoise, d'origine syrienne, dont il a divorcé l'an dernier. Ils ont un enfant de trois ans.

À lire aussi Attaque au couteau à Annecy : qui sont les victimes ?

Le suspect avait-il le droit d'être en France ?

Oui. Selon la cellule Vrai du Faux de franceinfo, "à partir du moment où une personne a obtenu le statut de réfugié dans un pays de l'Union européenne, il bénéficie alors de la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen". En clair, il pouvait circuler dans l'Union européenne et dans d'autres pays du continent comme la Suisse, la Norvège ou l'Islande. Cette liberté de circuler est garantie par les traités et doit respecter quelques conditions. Pour les courts séjours, ceux de moins de trois mois, il suffit de présenter un document d'identité ou un titre de séjour, rappelle la cellule Vrai du Faux. Pour les séjours de plus de trois mois, les réfugiés doivent demander un visa au pays concerné. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme étant en situation irrégulière. On ne sait pas s'il disposait de ces documents, mais selon les autorités, du point de vue du droit de l'Union européenne (UE), l'homme voyageait en situation régulière. C'est pour cette raison que la police l'a laissé repartir après l'avoir contrôlé dimanche dernier parce qu'il se lavait dans les eaux du lac d'Annecy, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Abdalmasih H. avait également déposé, le 28 novembre 2022, une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Mais cette demande a été jugée irrecevable par l'administration : "Sa demande d'asile a été jugée irrecevable [...] parce que la personne avait déjà une protection en Suède", a expliqué Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), ce vendredi sur franceinfo. Selon les règles de l'UE, le refus de la France était donc inévitable mais "le fait d'avoir une protection dans un pays de l'Union européenne n'empêche pas de redéposer dans un autre pays de l'Union européenne une demande d'asile, a précisé Didier Leschi, c'est un peu paradoxal, mais c'est cela le droit", a-t-il souligné. Le refus lui a été notifié ce dimanche 4 juin, quelques jours seulement avant l'attaque.

Selon le directeur général de l'Office française de l'immigration et de l'intégration (Ofii) Didier Leschi, "il bénéficiait de l'allocation pour demandeur d'asile depuis qu'il s'était enregistré comme tel" mais, faute de place, il "n'a jamais été pris en charge au titre de l'hébergement dans le dispositif national d'accueil".

À lire aussi Attaque au couteau à Annecy : en garde à vue, le suspect refuse de parler aux enquêteurs

Après ce refus, pouvait-il rester en France ?

Oui. Il avait le droit d’être sur le sol français "tant que la décision n'a pas été prise en ce qui concerne l'irrecevabilité" de sa demande, selon le directeur de l'Ofii mais aussi "tant qu'il n'a pas épuisé les voies de recours". Selon le site service-public.fr , le suspect disposait "d'un mois à compter de la notification" (donc à compter du 4 juin) pour formuler un recours. Le temps de l'examen de ce recours, il pouvait rester sur le territoire français. Une personne "est dans une situation irrégulière à partir du moment où la demande a été jugée irrecevable, qu’elle lui a été notifiée et qu’elle n’a pas fait appel" précise à Ouest France , Tania Racho, docteure en droit européen et membre du réseau Désinfox-Migrations.

En cas de nouveau refus cette fois, le demandeur d'asile n'a plus le droit de rester en France, précise la Cellule Vrai du Faux de franceinfo. La préfecture peut prononcer une OQTF, une obligation de quitter le territoire français.