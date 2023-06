Attaque au couteau à Annecy : le suspect mis en examen pour tentatives d'assassinat et écroué

L'auteur de l'attaque au couteau contre des enfants dans un parc d'Annecy a été mis en examen ce samedi pour tentatives d'assassinat et écroué. Lors d'une conférence de presse ce midi, la procureure d'Annecy, Line Bonnet a précisé les conditions de l'attaque et l'état de santé des victimes.

Abdalmasih H "n'a pas souhaité s'exprimer", aussi bien lors de sa garde à vue de 48 heures que devant les deux juges d'instruction chargés de l'enquête, a déclaré la procureure en conférence de presse. Le mystère sur les motivations du suspect reste entier. Jeudi matin, au bord du lac, l'homme de 31 ans qui a été arrêté a blessé six personnes dont quatre enfants, au cœur d'une aire de jeux dans le secteur du Pâquier, la vaste promenade en bordure du lac d'Annecy.

A l'heure actuelle, le pronostic vital des 6 victimes, à savoir les 4 enfants et deux adultes, n'est plus engagé a précisé la procureure.

Une attaque en trois temps

La procureure de la République Line Bonnet a apporté des précisions concernant le déroulé des faits. Selon l’enquête, cinq victimes, 4 enfant et un adulte ont été blessées à l’arme blanche dans un premier temps. C'est ensuite qu'une sixième victime a été sérieusement blessée

Une sixième victime, un homme de 76 ans, a été blessé de plusieurs coups de couteau. La victime a également été touché par un coup de feu tiré par un policier lors de l'interpellation.

L’interpellé a ensuite été arrêté suite à un coup de feu tiré par un policier

Plus de pronostic vital engagé pour les victimes

Line Bonnet a détaillé les blessures et l'état de santé actuel des victimes. Quatre enfants sont toujours hospitalisés, dont deux Français, une Britannique et une Néerlandaise. Les enfants blessés ont entre un et trois ans. Un adulte a pu rentrer chez lui, et l'autre qui a eu de graves blessures au couteau et essuyé un tir d'arme à feu est hors de danger.

Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé.

Un homme "anxieux et dépressif"

Lors de la conférence de presse, la procureure d'Annecy a confirmé que l'homme était un Syrien de 30 ans, qui avait déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère. Celle ci avait été rejetée car il était déjà sous la protection de la Suède. Il avait au moment des faits, le droit de séjourner en France.

Lors de l'attaque au couteau, l'homme à la croix autour du coup a hurlé agir au nom de Jesus-Christ, il s'est déclaré chrétien d'Orient, mais faute de projet établi, la piste terroriste est écartée. L'unique perquisition, dans le Hall d'immeuble à Annecy où dormait ce sans-domicile fixe n'a rien donné de probant. La procureure d'Annecy a précisé lors de la conférence de presse qu'il portait sur lui des couteaux pliables et qu'il disposait d'un permis de conduire suédois.

Des témoins ont confié avoir observé un changement de comportement chez lui ces derniers temps. Un assaillant qui justement, s'est vu refuser sa demande d'asile il y a quelques jours en France, car la Suède lui avait déjà accordé.

