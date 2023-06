Attaque au couteau à Annecy : "personne n’est préparé à cette horreur là sur des tout-petits"

Douze jours après l'attaque au couteau dans une aire de jeux sur le Pâquier à Annecy, on parle de la nécessité de parler pour les témoins du drame et pour toutes les personnes qui sont intervenues de prés ou de loin. Elisabeth Noubia-Laporte est psychologue. C'est l’une des responsables de la cellule d’urgence médico psychologique de l’hôpital d’Annecy.

France Bleu Pays de Savoie : Avec votre équipe*,* vous proposez du soutien psychologique pour les victimes, les témoins, les professionnels qui sont intervenus le jour de l’attaque. Combien de personnes vous ont sollicitées pour l'instant ?

Elisabeth Noubia-Laporte : Dans un premier temps, on a vu 210 personnes impliquées psychiquement dans cette attaque, dont des professionnels. Même les professionnels ne sont pas préparés à voir cette horreur là, sur des enfants, des tout- petits, qui sont encore dans leur poussette. Donc c'est extrêmement choquant.

FBPS : Comment se déroule la prise en charge ?

Elisabeth Noubia-Laporte : Dans un premier temps, les gens témoins de cette attaque viennent assez spontanément. Les professionnels, eux, on leur propose. Et on propose un "déchoquage émotionnel", ça permet d'évacuer les émotions fortes. Ensuite on fait beaucoup de psychoéducation, c'est à dire qu'on leur parle des jours à venir. Comment se passera leurs nuits, leurs journées et s'ils ont besoin d'être en pause, en arrêt, etc. On ne part pas sur du long terme. L’idée c’est vraiment de se ressourcer car beaucoup ressortent vidés de cette épreuve.

FBPS : Si on n'a pas fait la démarche de demander du soutien, quels seraient les signes qui montreraient qu'on a besoin d'aide ?

Elisabeth Noubia-Laporte : Ça va être des réminiscences, des choses qui reviennent sans arrêt, qui sont des pensées intrusives, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, de l’irritabilité.

FBPS : Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Faut prendre en compte le choc qu'on a ressenti...

Elisabeth Noubia-Laporte : Tout à fait. En fait, c'est vraiment comme les attentats à Nice. Tout le monde est allé sur la Promenade des Anglais. Il n'y a pas un Niçois qui n'est pas allé sur la Promenade des Anglais. C'est pareil pour Annecy, il n’y a pas un Annécien qui n'est pas allé sur le Pâquier. Donc c’est possible que chez certains ça réveille des traumatismes. C’est normal. C'est important qu'ils consultent ou qu'ils demandent de l'aide.

Les consultations auprès de la cellule d’urgence médico psychologique de l’hôpital d’Annecy sont gratuites.