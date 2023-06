Attaque au couteau à Annecy : qui est "le héros au sac à dos" qui a mis en fuite l'assaillant

L'un des héros de cette journée d'horreur jeudi 8 juin à Annecy, au parc du Pâquier, c'est cet homme "aux deux sacs à dos", qui est parvenu à plusieurs reprises à éloigner l'assaillant du jardin d'enfants, un jeune homme, au geste courageux, qui n'était que de passage en Haute-Savoie, et qui est devenu sur les réseaux sociaux "le héros au sac à dos".

Il s'appelle Henri, il a 24 ans et ce jeudi matin, c'est lui qui, le plus ardemment, s'est opposé comme il l'a pu à l'agresseur., en lui courant après ! Il a tenté de lui donner des coups de sac, pour l'éloigner au maximum du parc où se trouvaient des enfants, un acte de bravoure, pour ce pèlerin catholique.

Que faisait-il à Annecy ?

Diplômé de philosophie et de management, de passage à Annecy, parce qu'il réalise depuis deux mois et demi un tour de France des cathédrales**.** Cet amoureux du patrimoine, lui qui se décrit comme "philosophe et explorateur", à la foi et aux prières très présentes dans ces messages sur ses réseaux sociaux, de Béziers à Marseille, à Grenoble encore récemment, puis à Annecy, il a parcouru le pays à pied et en stop, logeant chez l'habitant.

Sur ses réseaux, il explique s'être lancé dans son périple à la fin-mars : "Pendant 9 mois, je pars à travers toute la France réveiller ces géantes endormies. Elles m'appellent, nous appellent. C'est ce qui me pousse tout les matins à reprendre ce lourd sac-à-dos de 17 kg et à enchaîner les kilomètres."

C'est ainsi qu'il a posté jeudi matin, une photo du lac d'Annecy, juste avant l'attaque, pour s'émerveiller de la beauté du lieu... Quelques heures plus tard, ce message sur ses réseaux sociaux, il écrit : "Priez pour les enfants, moi... je vais bien". Et en commentaires, on pouvait y lire des messages par dizaines, des internautes qui lui ont répondu et qui l'ont remercié, pour lui dire "bravo, merci d'avoir sans doute sauvé des vies".

