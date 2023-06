Attaque au couteau à Annecy : qui sont les victimes ?

Des fleurs, des mots et des poèmes ont été déposés sur l'aire de jeux du Pâquier où quatre enfants et deux adultes ont reçu des coups de couteaux, jeudi 8 juin.

Les enfants sont "dans un état stable", ils "ont tous pu être opérés". Ces nouvelles, rassurantes, ont été données par la Première ministre, Elisabeth Borne, ce vendredi matin. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lui-même ancien chirurgien neurologue au CHU de Grenoble, a confirmé ce vendredi que "des interventions chirurgicales ont été réalisées" et qu'il "y aurait encore deux enfants considérés en urgence absolue, en urgence vitale".

Deux enfants d'une même famille parmi les victimes

La veille, jeudi, ces enfants jouaient paisiblement dans l'aire de jeux du Pâquier, une large esplanade qui borde le lac, au cœur de la ville d'Annecy, lorsqu' un homme s'est jeté sur eux, un couteau à la main et les a poignardés . L'homme, un réfugié syrien de 31 ans, a poignardé une petite fille de trois ans et son cousin, un petit garçon de deux ans. L'assaillant s'en est aussi pris à une petite fille anglaise de trois ans et a un quatrième enfant, un petit Allemand âgé de 22 mois (un temps présenté comme Néerlandais).

Poursuivi par un jeune homme, qui l'a héroïquement forcé à quitter les lieux en le repoussant, son sac à dos en bouclier devant lui, l'attaquant s'est finalement enfui. La police, prévenue très rapidement, est arrivée sur les lieux et l'a pris en chasse.

Dans sa fuite à travers la pelouse du Pâquier, l'homme a continué à s'en prendre aux passants qu'il croisait, blessant un homme de 78 ans. Il a aussi asséné plusieurs coups de couteaux à un homme de 70 ans. Celui-ci, gravement blessé, a ensuite reçu une balle, tirée par un officier de police qui visait l'assaillant. Le tir a raté l'homme en fuite, mais a touché l'homme de 70 ans déjà blessé. Il est toujours hospitalisé ce vendredi. La victime de 78 ans, elle, a pu rentrer chez elle, a-t-on appris vendredi matin.

Les victimes et leurs familles vont recevoir la visite d'Emmanuel Macron ce vendredi. Sur les quatre enfants blessés, trois sont hospitalisés à Grenoble, où Emmanuel Macron est arrivé en milieu de matinée . Le quatrième enfant est hospitalisé à Genève, en Suisse. Le président de la République est ensuite attendu à Annecy dans l'après-midi.