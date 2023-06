Attaque au couteau à Annecy : "il ne faut pas céder à la tentation de la défiance et de la peur" dit le maire

Des milliers de personnes sont réunies ce dimanche matin à Annecy près du Pâquier, lieu de l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre enfants ce jeudi. Ce "rassemblement citoyen" était organisé par la mairie qui tenait à prendre un moment avec toutes celles et ceux qui le souhaitaient pour être ensemble, après cet événement dramatique qui a laissé la ville sous le choc. "Annecy est une famille, et quand on touche à un de ses membres, c’est dans notre chair que nous sommes touchés", déclare dans son discours le maire d'Annecy, François Astorg. Cette cérémonie s'est achevé en musique sur la chanson "Parlez moi d'amour".

Dans un discours empreint d'émotion, il a mis des mots sur ce que chacun ressent dans la ville : l'horreur et l'interrogation face à un acte fou. " S’attaquer à des enfants, c’est ce qu’il y a de plus lâche (…) L’enfant c’est sacré. Elle représente la vie, et même davantage la poésie de la vie. C’est tout cela qui a été attaqué ". Pour lui, c'est "la France, le pays et le Monde entier qui sont touchés".

"Ne pas céder à la tentation de la défiance et de la peur"

Le Maire d’Annecy a remercié chacun de sa présence Il égrène le nom des victimes : "Mes premières pensées sont pour eux" dit François Astorg. Dans son discours, il insiste sur l'unité mais aussi sur l'espérance qui doit succéder à l'horreur.

"L’empathie et le courage forment le premier rempart contre la folie humaine", insiste l'élu. "Nous ne devons pas céder à la tentation de la défiance et de la peur. Ce serait une sorte de lâcheté intellectuelle". Ces derniers jours l'attaque a suscité beaucoup de réactions à l'extrême droite, et sur les réseaux sociaux.

Il termine en citant Georges Bernanos "L’espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur son âme, l’espérance est un risque à prendre".

"Être ensemble"

Une fresque a été dessinée ce matin par plusieurs artistes ce dimanche matin pour rendre hommage aux familles de victimes. Le but de rassemblent est d'être "uni" selon la mairie d'Annecy. "On en a besoin, la société n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle fait corps", explique Guillaume Tatu, adjoint au maire.

"On ne peut pas vraiment tourner la page, on reprend la vie, mais avec des cicatrices", confie Yannick, un habitant de la périphérie d’Annecy qui est venu au rassemblement. Tout proche de lui, Murielle qui habite à Annecy tenait aussi à présente : "Même si les enfants vont bien, on ne pouvait pas juste passer à autre chose tout de suite, on se doit d’être là pour soutenir les victimes".

Rendre hommage aux "héros"

"La vie continue mais nous devons vivre avec cela, nous confiait François Astorg, le maire d'Annecy. Pour les Annéciens et les Annéciennes, ce 8 juin restera en mémoire. On ne peut pas faire comme rien ne s'était passé, c'est pour cela qu'il est important que l'on se rassemble et que l'on se recueille autour de toutes les victimes, leurs parents mais aussi des personnes qui ont agi."

Le maire a aussi insisté sur la suite des événements : "Dans les prochaines semaines, nous allons nous assurer que les victimes vont bien et nous allons rendre hommage à nos héros, qui ont permis de sauver ces personnes."

Les lieux de l'attaque au couteau à Annecy © Visactu

