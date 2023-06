Attaque au couteau à Annecy : un "rassemblement citoyen" prévu dimanche 11 juin non loin des lieux du drame

Un "rassemblement citoyen" est annoncé dimanche 11 juin à Annecy sur le Champs de Mars dès 11 heures, près des lieux de l'attaque au couteau , par un réfugié syrien de 31 ans , dont ont été victimes six personnes dont quatre enfants en bas âge jeudi matin dans une aire de jeux au Pâquier, près du lac.

Les lieux du rassemblement sont familiers, incontournables sur les bords du lac d'Annecy, connus des habitants et des touristes. François Astorg, le maire de la ville, a expliqué les raisons de ce rassemblement sur Twitter : ce sera "un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches. Les Annéciennes et Annéciens, profondément émus par ce drame, pourront se réunir pour ce moment de solidarité et de fraternité."

Des livres de recueil

Depuis jeudi, alors que les bouquets, les bougies et les mots s'entassent pour rendre hommage et penser aux victimes de l'agression, la ville d'Annecy a également mis en place des livres de recueils pour les personnes qui souhaiteraient laisser un message aux enfants et aux adultes blessés ou à leurs familles. Ces livrets sont au Forum Bonlieu, à l'accueil de proximité d’Annecy, situé boulevard Decouz et en mairie déléguée à Cran-Gevrier.

Le communiqué de la ville d'Annecy

-

Le recueillement sur les lieux du drame depuis jeudi

Depuis jeudi, dans le parc du Pâquier à Annecy, des passants ont laissé des fleurs, messages et bougies pour les victimes.

Le recueillement sur les lieux du drame © Radio France - Richard Vivion

