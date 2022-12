Attaque au couteau à l'aéroport de Biarritz : l'agresseur refuse l'expertise psychiatrique

Alors que son état mental le nécessitait, l'agresseur de l'aéroport de Biarritz Pays Basque a refusé l'intervention d'un médecin comme le prévoit la procédure. Impossible de faire un diagnostic sur son état psychique et donc sa responsabilité dans les actes qui lui sont attribués. L'homme âgé de 60 ans a été placé en détention provisoire le mardi 13 décembre 2022, au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Face au refus du suspect, la justice va devoir engager une nouvelle tentative d'examen dans les prochains jours, une fois la tension retombée. Il faut dire que l'individu, de nationalité allemande, est resté prostré tout au long de sa garde à vue ainsi que devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention (JLD).

ⓘ Publicité

Mise en examen pour tentative d'homicide

Le dimanche 11 décembre, dans l'après-midi, l'homme a blessé quatre policiers de la PAF (Police aux Frontières), qui tentaient de l'interpeller, avec un couteau qu'il a sorti de sa poche. L'individu avait essayé de franchir la zone d'embarquement alors qu'il ne possédait pas de titre de transport. Il voulait prendre un avion pour Berlin, qui d'ailleurs n'était même pas programmé. Deux agents des forces de l'ordre ont dû être transportés sur l'hôpital de Bayonne pour bénéficier de soins. L'agresseur a été mis en examen pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, port d'arme, rébellion et violence. Une information judiciaire est ouverte.