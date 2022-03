Attaque au couteau à l'université du Mans : plusieurs blessés, l'agresseur interpellé

Une attaque au bâton et au couteau a fait plusieurs blessés ce mercredi à l'université du Mans. L'agresseur a été interpellé. Une cellule psychologique est mise en place.

Un homme armé d'un bâton et d'un couteau a agressé plusieurs personnes ce mercredi 2 mars à l'université du Mans

Ce mercredi 2 mars, à 13h45, un homme a agressé plusieurs personnes à l'université du Mans, avant d'être interpellé. Quatre personnes ont été blessées, "leur pronostic vital n'est pas engagé" indique la Procureure de la République Delphine Dewailly. Selon les informations recueillies sur place par France Bleu Maine et confirmées par la préfecture de la Sarthe, l'agresseur a d'abord utilisé un bâton avant de sortir un couteau.

Un homme se présentant comme "le Messie"

Ce mercredi, plusieurs anciens étudiants étaient réunis à la fac de Lettres de l'université du Mans. Le professeur qui se trouvait avec eux explique à France Bleu que l'homme a fait irruption dans la salle en tenant des propos incohérents, "sans contenu à caractère radical d’après les premiers témoignages", indique la préfecture. L'homme se présentait comme "le Messie" avec l'intention de "tuer tous ceux qui s'opposent à Macron".

Un enseignant lui a demandé de partir et un étudiant a été frappé avec un long bâton, avant de faire chuter l'agresseur au sol. L'homme a ensuite sorti un couteau et a quitté la salle. "Durant son cheminement, il a frappé un enseignant à mains nues puis a blessé avec son couteau deux étudiantes", poursuit la préfecture. "Les blessures occasionnées sont légères. Les deux étudiantes et l’étudiant blessés ont toutefois été conduits à l’hôpital".

Le déclenchement de l'alarme incendie a permis de lancer l'évacuation des lieux. L'agresseur a été interpellé peu après sans opposer de résistance par une patrouille de police secours, arrivée la première sur les lieux.

Une cellule psychologique a été ouverte pour la trentaine d'étudiants choqués qui ont été témoins de l'attaque. Le préfet de la Sarthe s'est rendu sur place, de même que le Directeur départemental de la sécurité publique. L'ensemble des cours de ce mercredi a été annulé.