Attaque à Marseille : aucun signe de radicalisation chez l'assaillant

Par Najat Essadouki, France Bleu Provence et France Bleu

Qui est l’assaillant abattu mardi par la police ? On en sait plus ce mercredi sur le profil et les antécédents judiciaires de l'homme qui a blessé trois personnes au couteau mardi à Marseille. Deux victimes sont toujours à l’hôpital.