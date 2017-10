Attaque au couteau à Marseille : "cet acte pourrait être de nature terroriste" selon Gérard Collomb

Selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'attaque au couteau qui a fait deux morts, deux jeunes-femmes, ce dimanche en début d'après-midi, devant la gare Saint-Charles à Marseille (Bouches-du-Rhône) "pourrait être de nature terroriste".

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb a indique qu'"une enquête a été ouverte pour connaître l'identité de l'individu. Cet acte pourrait être de nature terroriste, mais à cette heure, nous ne pouvons pas l'affirmer". "A partir du moment où le parquet anti-terroriste a été saisi, c'est qu'il y a cette possibilité (d'un acte terroriste, ndlr), mais aujourd'hui nous ne pouvons l'affirmer de façon assurée", a insisté Gérard Collomb et ce alors qu'une dizaine de témoins étaient encore entendus dimanche soir dans le cadre de l'enquête sur l'attaque qui a fait deux morts devant la gare Saint-Charles de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Un assaillant inconnu des services antiterroristes

Selon plusieurs sources, il s'agirait d'un homme d'une vingtaine d'année connu pour des délits mineurs, comme des vols à l'étalage et du trafic du stupéfiants. cet homme serait inconnu des services antiterroristes et selon France 2, il était connu "sous sept identités différentes, en France et dans plusieurs pays du Maghreb".

Reprise partielle du trafic SNCF

Le trafic ferroviaire au départ et à destination de la gare de Marseille Saint-Charles, interrompu dimanche après l'attaque au couteau ayant fait deux victimes, va reprendre partiellement à partir de 18H30, a annoncé la SNCF dans un communiqué. "Les premiers trains repartent à partir de 18H30, après plus de 4 heures d'interruption", a annoncé la SNCF, qui prévient que "des retards importants sont à prévoir". La SNCF précise également que sa "garantie ponctualité" sera appliquée, avec une compensation allant de 25% à 75% selon le retard subi, et que les passagers concernés par d'importants retards à l'arrivée à Paris-Gare de Lyon seront pris en charge

De nombreuses réactions politiques

Emmanuel Macron: "Profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille. Je salue les militaires de Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang froid et efficacité", a tweeté le chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon, député de La France insoumise des Bouches-du-Rhône: "Marseille pleure avec ses pauvres victimes. L'assassin aussi répugnant que ses motifs" (Twitter). François Hollande: "toutes mes pensées et ma solidarité pour les deux victimes de l'attaque à Marseille. Notre vigilance doit rester maximale" (Twitter). Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement: "Mobilisation totale de l'Etat aux côtés des Marseillais. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place, nos forces de sécurité poursuivent les opérations de sécurité" (Twitter). Valérie Boyer, députée LR: "_Merci à nos militaires de l'opération Sentinelle qui ont protégé de nombreuses vie_s" et "toutes mes condoléances aux familles des victimes. Cette horreur quotidienne n'est plus supportable" (Twitter). Samia Ghali: "La vraie liberté, c'est la sécurité", a twitté la sénatrice PS des quartiers nord Samia Ghali, faisant le lien avec le projet de loi antiterroriste, qui "doit nous permettre d'être plus efficace. Marine Le Pen, présidente du Front national, a dénoncé "le terrorisme", qui est "_un acte de guerre contre notre pay_s". Christian Estrosi, maire LR de Nice: "Pensées pour les proches des victimes de l'attaque gare Saint-Charles à Marseille. Hommage aux militaires qui ont abattu l'assaillant" (twitter). Florian Philippot, président des Patriotes: "2 morts au couteau à Marseille Saint-Charles, le tueur aurait crié Allah Akbar: l'horreur islamiste s'acharne et le pouvoir regarde ailleurs" (Twitter). (Twitter). Benjamin Griveaux, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie: "Soutien aux familles et aux victimes de l'attaque de la gare St-Charles. L'Etat et les forces de l'ordre toujours mobilisés" (Twitter). Martine Aubry, maire PS de Lille: "Encore une fois la barbarie. Les Lillois avec les Marseillais" (Twitter). Le Parti socialiste "condamne cette attaque tragique et lâche qui frappe à nouveau notre pays et nos concitoyens. Il réitère son plein et entier soutien à l'ensemble des forces de sécurité qui chaque jour oeuvrent à la protection des Français. Dans cette épreuve, il appelle à l'unité de tous les Français, mais également de tous les Etats de l'Union européenne afin de développer plus encore la coordination des moyens de la lutte contre le terrorisme" (communiqué). Bernard Accoyer, secrétaire général de LR: "Condoléances aux proches des victimes lâchement assassinées dans l'#AttaqueMarseille. Merci à nos courageux militaires pour leur réactivité" (Twitter). Pierre Laurent, secrétaire national du PCF: "Horreur à la gare Saint-Charles. Nous sommes tous derrière Marseille" (Twitter)