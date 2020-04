Attaque au couteau à Romans : le maire de Moras-en-Valloire "absolument horrifié"

L'auteur présumé de l'attaque au couteau, qui a fait deux morts et 5 blessés ce samedi 4 avril, à Romans-sur-Isère, avait vécu 18 mois à Moras-en-Valloire, dans le Nord Drôme, logé par la commune. Rien ne laissait présager ce qui s'est passé assure le maire "dans l'incompréhension la plus complète".

L'assaillant de l'attaque de Romans avait vécu à Moras-en-Valloire de septembre 2018 à janvier 2020. C'est son employeur qui a sollicité le maire de Moras pour lui trouver un logement. Ce ressortissant soudanais, avec un titre de séjour, avait fait une formation dans la maroquinerie et cherchait une habitation près de son travail.

"On a signé un contrat de bail, il vivait en colocation. Quand j'ai appris ce qui s'est passé à Romans, j'étais absolument horrifié et dans l'incompréhension la plus complète", raconte le maire Aurélien Ferlay. "Rien, absolument rien ne laissait présager l'acte immonde dont il allait être l'auteur".

Et Aurélien Ferlay de poursuivre : "Il n'a jamais fait parler de lui dans le village. Il était poli, payait son loyer, allait travailler à vélo. Pendant 16 mois, _personne n'a décelé ce potentiel monstrueux qui se révèle chez lui_. Jamais je n'aurais imaginé ce qui allait se produire".

On est tous abasourdis - Aurélien Ferlay

L'auteur de l'attaque n'était pas connu de la police ou de la justice. Il n'avait pas non plus d'antécédents psychiatriques.

"On est tous abasourdis d'avoir eu dans notre village cette personne capable d'un geste comme celui-là. On ne pouvait pas se douter. _Je le dis avec beaucoup de peine, d'autant que je connais la famille d'une des victimes décédée. Je pense aux blessés_, en espérant qu'ils s'en remettent, je pense aux Romanais, très forts, très dignes. Aux policiers, aux services de secours. Je suis dans l'accompagnement pour qu'on connaisse la vérité".

Pas d'amalgame

Le maire de Moras-en-Valloire dit avoir reçu beaucoup de messages haineux depuis samedi. "Notre village a déjà accueilli par le passé des migrants. Des enfants du Liban, des familles yougoslave, une famille de Syriens, plus récemment. On n'a jamais eu de difficulté". Aurélien Ferlay insiste "On ne pouvait pas imaginer. Aucun signe ne laissait penser que cet individu pouvait être dangereux par le passé. Je pourrais vous dire le contraire et inventer une fausse histoire. Mais ce serait vous mentir".

Le maire de Moras regrette l'attitude de certains qui profitent de la situation. "Beaucoup de charognards et une certaine fachosphère s'en donnent à cœur joie depuis hier contre moi. J'espère qu'il y aura encore une once d'humanité dans l'esprit des gens pour se dire qu'il n'y a pas non plus de monstres cachés derrière chaque réfugié d'hier ou de demain".