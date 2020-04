Attaque au couteau à Romans : le suspect supportait mal le confinement

Depuis ce samedi soir, les policiers entendent l'auteur des coups de couteau et deux de ses amis eux aussi soudanais. L'homme de 33 ans était très agité depuis la veille. Il dit ne pas se souvenir de son passage à l'acte.

Abdallah A.O , l'auteur de l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère dans la Drôme qui a fait deux morts et cinq blessés samedi était très agité à cause du confinement . Très perturbé et très inquiet aussi pour sa santé d’après le témoignage de l'ami qui logeait dans son appartement de la Côte Jacquemart à Romans.

Ce Soudanais de 28 ans a raconté aux enquêteurs qu'Abdallah était allé à l'hôpital vendredi, veille de l'attaque, car il pensait avoir le coronavirus mais les médecins l'ont renvoyé chez lui. Il est rentré très excité, toujours selon son ami qui loge habituellement à Valence. Les enquêteurs essaient de vérifier ces éléments.

L'agresseur dit ne pas se souvenir

En garde à vue, le suspect n'est pas muet, mais il assure ne pas se souvenir de ce qu'il a fait selon France Info. Il explique aussi qu'il était agité, qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Mais pour l'instant, rien n'indique que cette agitation et son inquiétude soient des motifs de passage à l'acte. Par ailleurs, l'homme n'a aucun antécédent psychiatrique connu.

La piste terroriste toujours étudiée

La piste d'une crise liée au confinement se fait de plus en plus précise pour expliquer le passage à l'acte mais les enquêteurs continuent malgré tout à explorer la piste terroriste. Ils ont retrouvé des documents manuscrits à connotation religieuse écrits en arabe qui parlent de la France comme d'un pays de mécréants. Mais aucun de ces documents ne fait état d'un projet terroriste ou d'une intention de tuer, selon une source proche de l'enquête. Et les policiers n’ont retrouvé chez lui aucun document faisant état d'une quelconque allégeance à un groupe extrémiste. Les différents téléphones portables saisis chez l'agresseur doivent aussi être analysés.

Au moment de son interpellation, l'assaillant était en train de prier en arabe, mais avant cela, il était inconnu des services de police ou de renseignement, il n'était pas non plus fiché S ni inscrit au fichier des personnes en voie de radicalisation.

Ce dimanche Abdallah A.O et ses deux amis restent en garde à vue dans la Drôme. Les enquêteurs avaient un temps envisagé de transférer l'auteur principal au siège de la SDAT (sous direction antiterroriste) à Levallois-Perret mais cela ne se fera finalement pas dans la journée.