Attaque au couteau à Romans : les hommages à Julien Vinson et sa famille se multiplient

En un quart d'heure, ce samedi matin, l'assaillant a mené un périple meurtrier. Deux Romanais ont été tués, Thierry Nivon, 55 ans et Julien Vinson, le fils du patron de La Charette. Le café-théâtre est une institution à Romans, et de nombreux habitants connaissaient ce père de famille, tué devant sa femme et son fils de 13 ans.

Julien, son père, son frère, c'est ma famille - Dani Lary

"C'est ma sœur qui ma appelé tout de suite pour me dire que Julien venait d'être poignardé", raconte encore sous le choc, le magicien drômois Dani Lary. "Quand j'avais 8 ans, mon père avait un magasin de meubles à côté de la Charette, à Romans. Quand je passais devant le café-théâtre, je me disais qu'un jour moi aussi je me produirais à la Charette". Et c'est bien ce qui s'est produit plus tard, quand Christian, le patron (et père de Julien) l'a engagé. Le prestidigitateur ne cache pas son émotion ce dimanche matin, sur l'antenne de France Bleu Drôme Ardèche. "Les Vinson, c'était ma famille". J'ai connu Julien et son frère Clément, tout petits. Je n'imagine même pas dans quel état est leur papa aujourd'hui !

Dans le livre édité pour les 20 ans de La Charette, cet établissement ouvert dans les années 70, la première photo est celle où Julien, 4-5 ans, pose sur les genoux de Dani Lary.

"Il était réservé, mais c'était un vrai gentil. Un vrai gentil!", assure le magicien. "J'ai mangé avec lui à La Charette, juste avant le confinement", se rappelle-t-il. Et Dani Lary d'ajouter "La Charette ça ne sera plus pareil, maintenant. Christian avait passé le relais à ses fils... Clément est seul désormais".

"Julien, c'était mon pote" - un Romanais

Les hommages à Julien Vinson se multiplient sur les réseaux sociaux. Sur l'antenne de France Bleu Drôme Ardèche, ce matin, Thibaud, un auditeur a aussi appelé pour parler de lui. "Julien, c'était mon pote", raconte Thibaud, très ému. "Quand j'ai vu qu'il y avait eu un mort dans sa rue, j'ai tout de suite su. Je n'arrêtais pas de lui envoyer des sms... mais au fond de moi je savais".

"Il a toujours été là pour moi, pour ma femme, quand elle a eu de gros problèmes de santé. J'étais là pour lui. On était amis". La situation est d'autant plus compliquée pour Thibaud, qu'il ne peut pas sortir. "Avec le confinement, on ne peut pas aller voir nos proches. C'est vraiment compliqué".

Une autre auditrice, se dit solidaire avec Romans, et avec le café-théâtre "ce lieu culturel merveilleux".

Beaucoup ont une pensée par Julien Vinson, personnalité à Romans, mais sans oublier Thierry Nivon, l'autre victime décédée dans l'attaque au couteau à Romans.