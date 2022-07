Attaque au couteau à Romans-sur-Isère : cinq policiers décorés par le ministre de l'Intérieur

Cinq policiers romanais deviennent Chevaliers de l'Ordre National du Mérite pour leur action lors de l'attentat de Romans. Ils ont été décorés ce jeudi par le ministre de l'Intérieur pour avoir maîtrisé et arrêté le terroriste qui a tué deux passants et en a blessé cinq autres le 4 avril 2020.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a décoré cinq policiers du commissariat de Romans-sur-Isère à l'occasion de la cérémonie de célébration de la police nationale qui a eu lieu dans les Yvelines ce jeudi, à Vélizy-Villacoublay. Les cinq policiers sont faits Chevaliers de l'Ordre National du Mérite.

Ce sont eux qui ont maîtrisé et interpellé l'auteur de l'attentat de Romans le 4 avril 2020, qui venait de tuer deux passants au couteau et blesser cinq autres. Dans un communiqué, la police indique qu'il s'agit "d'un capitaine de police, d'un major de police, de deux gardiens de la paix et d'une policière adjointe."

