Attaque au couteau à Romans-sur-Isère : une troisième expertise psychiatrique ordonnée

Toute la question est de savoir si l'assaillant de l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère en avril 2020 sera jugé ou non pour ses actes. Le Parquet national antiterroriste confirme avoir requis une troisième expertise psychiatrique. "Une expertise collégiale a effectivement été ordonnée par le magistrat instructeur" indique-t-il à France Bleu Drôme Ardèche. Les conclusions des psychiatres permettent de savoir s'il est accessible ou non à une sanction pénale.

Cette requête n'est pas forcément une surprise. La dernière expertise réalisée sur Abdallah Ahmed Osman en novembre dernier avait conclu à l'"abolition" de son discernement , pouvant le rendre ainsi non responsable de ses actes pénalement si les juges antiterroristes décidaient de retenir cette conclusion.

Elle faisait suite à un première expertise en 2020 qui avait fait état d'une altération du discernement, et non d'une abolition. Le réfugié soudanais Abdallah Ahmed Osman a tué au couteau deux personnes, et en a blessé cinq autres.