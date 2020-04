Attaque au couteau à Romans : un Espace d'Information et d'Accompagnement pour les victimes

Cet Espace d'Information et d'Accompagnement a ouvert mercredi à Romans, au sein de la Maison de la Justice et du Droit, boulevard Gabriel Péri. C'est un guichet unique, mis en place à la demande du Préfet et du Procureur.

Des psychologues, une sophrologue reçoivent sur rendez-vous. Des contacts sont facilités avec des avocats, des notaires, l'Assurance Maladie et d'autres administrations. Et cet accompagnement pluridisciplinaire se fera sur la durée explique Fabrice Delabroy, le directeur du service d'aide aux victimes Remaid dans la Drôme: "le soutien psychologique est indispensable, ce sont des scènes d'une extrême violence auxquelles des personnes ont assisté. La sophrologie est un excellent complément : elle permet d'évacuer des scènes répétitives, des choses qui empêchent de vivre. Et puis il y a l'information sur les droits, et sur la procédure judiciaire qui s'annonce longue. Nous instaurons une relation de confiance avec les victimes, qu'elles ne soient pas livrées à elles-mêmes dans cette situation."

Une vingtaine de personnes ont déjà été reçues, adultes et enfants, depuis mercredi. Des proches des deux hommes tués dans l'attaque ou des blessés, des témoins des agressions ou des habitants choqués : tous ceux qui en ressentent le besoin peuvent contacter l'Espace d'Information et d'Accompagnement.

Le confinement peut compliquer le travail de deuil

Le confinement lié au coronavirus, les obsèques dans la plus stricte intimité, les rassemblements interdits. Ce contexte peut compliquer le travail de deuil explique Agnès Lambertin, psychologue chez Remaid : "il y a déjà un état d'angoisse latent chez la plupart de nos concitoyens et un événement extrêmement dramatique comme celui-ci va augmenter cette angoisse là. Pour les familles, le fait de ne pas pouvoir avoir les obsèques qu'on souhaitait peut rajouter au traumatisme. Cela peut avoir un impact aussi sur tous ceux plus ou moins proches qui auraient aimé se manifester mais ne le peuvent pas. Et puis pour les anonymes qui ne connaissaient pas du tout les victimes, mais qui peuvent être traumatisés par l'ambiance : la crise sanitaire multiplié par l'événement tragique, multiplié par le fait qu'elles ne peuvent rien en dire rien en faire à l'heure actuelle."

L'Espace d'Information et d'Accompagnement propose des visioconférences pour ceux qui ne pourraient pas sortir de chez eux. A cause de la crise sanitaire, la prise de rendez-vous est obligatoire. Vous pouvez joindre la cellule au 04 75 55 39 34 ou par mail à l'adresse francevictimes26@remaid.fr