Attaque au couteau à Annecy : l'eurodéputée Valérie Hayer consternée par "l'indécente récupération politique"

"C'est la liberté de libre circulation dans l'espace Schengen qui conduit à ce drame", "l’immigration massive incontrôlée tue"... voilà ce qu'on a pu entendre jeudi 8 juin après l'attaque au couteau dans un parc d'Annecy qui a fait six blessés graves dont quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans. Des réactions de l'extrême droite et de la droite. Le suspect, âgé de 31 ans, d'origine syrienne , avait obtenu l'asile en Suède, il se trouvait donc en situation régulière en France en raison de la libre circulation au sein de l'espace Schengen.

Valérie Hayer, députée européenne de la Mayenne, qui était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne ce vendredi 9 juin, dit être "consternée face à cette indécence et cette récupération politique de la droite et de l'extrême droite. Il faut laisser la justice faire son travail, sur le sujet de l'immigration, on sait que c'est un sujet brûlant et émotionnel. Hier [jeudi], les dirigeants européens se sont mis d'accord sur un texte pour régler la question de l'asile et de l'immigration, c'est une étape importante. Maintenant, il faut qu'on aille dans les négociations entre le parlement et le conseil européen, pour dépassionner ce sujet de l'immigration sur lequel on doit avancer."

Un projet de loi immigration doit être présenté avant l'été

Le gouvernement planche actuellement sur un projet de loi immigration, qui doit être présenté dans les prochains jours. Mais l'Eurodéputée mayennaise, Valérie Hayer estime que "la priorité, c'est de régler la question migratoire et de trouver une réponse à l'échelle européenne. Bien sûr qu'il y a des mesures qui doivent être prises au niveau national, mais l'échelle européenne, c'est la bonne échelle. Il faut de la fermeté, et aussi pouvoir accueillir des personnes qui en ont besoin, il faut renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, il faut accompagner les pays qui sont en première ligne : l'Espagne, l'Italie, la Grèce et traiter la question des passeurs et aider les pays d'origine."