Attaque au couteau de Romans-sur-Isère : une expertise conclut à l'abolition du discernement du suspect

Une première expertise psychiatrique réalisée sur l'auteur présumé de l'attaque au couteau avait conclu à "une altération de son discernement" mais estimait qu'Abdallah Ahmed Osman était accessible à une sanction pénale. La deuxième expertise conclut à l'"abolition" de son discernement, autrement dit il pourrait être considéré comme non responsable de ses actes pénalement. L'argument était déjà évoqué par ses avocats au moment de la reconstitution de l'attaque en avril dernier : "c'est quelqu'un qui a commis ces actes dans un épisode de crise psychiatrique et qui donc a très peu de souvenirs" disait alors Me Dimitri Grémont.

Les deux expertises sont entre les mains des juges d'instruction qui peuvent décider d'un non-lieu s'ils retiennent l'abolition ou renvoyer quand même le suspect devant la Cour d'Assises à qui il reviendrait alors de trancher sur sa responsabilité pénale. Autre option théorique : une troisième expertise peut être demandée par une des parties au dossier.

Les victimes et leurs familles ont été notifiées ce mercredi matin des résultats de la seconde expertise psychiatrique. "Le choc a été extrêmement important" souligne Me Guillaume Fort, avocat des famille Breyton, Vinson et de Santiago. "C'est un deuxième traumatisme pour eux. Et cela intervient juste avant les vacances de Noël. Nous allons nous battre pour qu'il y ait un procès aux Assises."