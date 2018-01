Quatre Ardennais ont été interpellés ce lundi et ce mardi dans le cadre de l'enquête sur les attaques terroristes de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper-Cacher.

Charleville-Mézières, France

Quatre Ardennais âgés de 30 à 36 ont été interpellés et placés en garde à vue ce lundi et ce mardi, sur commission rogatoire des juges d'instruction saisis des attentats commis du 7 au 9 janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo et l'épicerie Hyper-Cacher. "Ces gardes à vue visent à préciser le rôle qu'ils ont pu jouer dans la fourniture des armes", indique-t-on de sources judiciaires.

Une première interpellation a eu lieu lundi, dans les Ardennes. Puis, hier matin, à Nouzonville, un deuxième individu est arrêté par des unités spéciales. L'après-midi, c'est à Charleville-Mézières qu'une opération se déroule dans les mêmes conditions et conduisent à une nouvelle interpellation. Le dernier Ardennais pris lors de ce coup de filet se trouvait détenu dans une maison d'arrêt d'un autre département. Il a été extrait de sa cellule pour être entendu. Il s'agit d'un détenu de droit commun, qui n'a pas été condamné pour des faits liés au terrorisme.