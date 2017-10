Attaque au couteau à Marseille : l'agresseur avait été "signalisé sous sept indentités différentes" (François Molins)

Après l'attaque au couteau qui a fait deux victimes de 20 ans dimanche à la gare Saint-Charles de Marseille, le procureur de Paris François Molins tenait ce lundi midi une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête et le profil de l'agresseur.

Le procureur de Paris François Molins tenait ce lundi à 12h une conférence de presse au palais de justice, au lendemain de l'attaque au couteau au cours de laquelle un homme a tué deux jeunes femmes sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille.

Les deux victimes, deux cousines âgées de 20 ans, étaient étudiantes et passaient le week-end ensemble. Leur meurtrier a égorgé la première et poignardé la seconde, avant d'être abattu par des militaires de l'opération Sentinelle dimanche en début d'après-midi. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque dimanche soir. L'enquête a été confiée au parquet antiterroriste.

L'assaillant, un certain Ahmad H. né à Bizerte (Tunisie) en 1987, était connu des services de police pour des faits de droit commun sous sept identités différentes. Toutes étaient inconnues des services spécialisés antoiterroristes. L'homme ne faisait par ailleurs l'objet d'aucune condamnation. Il était détenteur d'un passeport tunisien. Des investigations sont en cours pour confirmer cette dernière identité.

L'auteur de l'attaque avait été interpellé vendredi à Lyon, pour vol à l'étalage, avant d'être relâché. Lors de sa garde à vue, il a déclaré vivre à Lyon, être sans domicile fixe et sans emploi. Il a par ailleurs admis être consommateur de drogues dures.

L'homme est arrivé sur le parvis de la gare de Marseille à 13h32. À 13h45 il s'est levé et s'est dirigé vers la première victimes et a porté plusieurs coups de couteau avant d'attquer la seconde. Il a ensuite foncé sur les hommes de l'opération Sentinelle qui ont fait feu. L'homme a crié "Alklah Akhbar" en attaquant les deux jeunes femmes et en se ruant sur les militaires de l'opération Sentinelle.

François Molins a par ailleurs souligné le courage d'une passante, qui est intervenue pour neutraliser l'homme sur le parvis de la gare Saint-Charles.