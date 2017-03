Attaque d'Orly : des voyageurs bretons présents à l'aéroport racontent

Ziyed Ben Belgaecem, un homme français de 39 ans, a été abattu ce samedi matin à l'aéroport d'Orly. Il menaçait de tuer une militaire de l'opération Sentinelle. Le trafic aérien a été très perturbé tout au long de la journée. Les vols en direction et en provenance de Brest ont subi des retards.

Le trafic aérien a été paralysé pendant de longues heures ce samedi à l'aéroport d'Orly. Ce matin, peu avant 8h30, un homme de 39 ans a agressé une militaire de l'opération Sentinelle. Muni d'une arme à feu, il l'a pointé sur la tempe de sa victime. Il s'est dit prêt à tuer et "là pour mourir par Allah", a déclaré le procureur de la République de Paris, François Molins. Il a finalement été tué par deux autres militaires en opération.

Annulation des vols le matin ; plus d'une heure de retard l'après-midi à Brest

Jusqu'au milieu de l'après-midi, les vols ont été très perturbés. A l'aéroport de Brest, les vols du matin ont été annulés. Ceux de l'après-midi ont connu des retards d'environ une heure et demie. Mais l'attente s'est faite dans le calme pour les voyageurs. Pas d'angoisse particulière.

Bien sûr qu'on y pense tous à ce qui peut se passer dans un aéroport, mais il faut que la vie continue, il ne faut pas s'arrêter à ça. Cela ne m'empêchera pas de reprendre l'avion" Une brestoise à destination d'Orly

Plus de cinq heures dans un bus à tourner autour d'Orly

A Orly, la situation a été nerveusement un peu plus compliquée pour les voyageurs bretons. Parmi les témoignages que nous avons recueillis, aucun n'a vu ou entendu l'attaque. Mais l'attente a été très longue explique Marie-Annick. "On est descendu de l'avion à 8h30 et on est tout de suite monté dans un bus. On ne nous a rien dit au début et on a fait des tours en bus autour d'Orly pendant cinq heures !"

La communication a semble-t-il été assez défaillante. Mais tous les voyageurs se sont sentis en sécurité. "Il n'y a pas eu de panique de notre côté, pas de mouvement de foule. Le personnel nous a bien encadré et a fait en sorte de vraiment nous mettre à l'écart de la menace potentielle", explique un autre passager.