Attaque d'Orly : "Mon fils n'a jamais été un terroriste", déclare le père de l'assaillant

Le père de l'homme qui s'est attaqué samedi à des militaires à l'aéroport d'Orly avant d'être abattu a affirmé à l'issue de sa garde à vue que son fils, qui ne priait pas et buvait, n'avait "jamais été un terroriste". Le frère et le cousin de l'assaillant étaient toujours entendus ce dimanche matin.

"Mon fils n'a jamais été un terroriste. Jamais il a fait la prière et il boit. Et sous l'effet de l'alcool et du cannabis, voilà où on arrive", a déclaré le père de Ziyed Ben Belgacem à nos confrères d'Europe 1.

Ce Français d'origine tunisienne de 39 ans, braqueur multirécidiviste signalé comme radicalisé en prison, s'est attaqué samedi à une militaire de l'opération Sentinelle en se disant prêt à "mourir" au nom d'Allah, au terme d'un "parcours violent et destructeur" aux alentours de l'aéroport d'Orly, selon François Molins, le procureur de Paris.

Le père de l'assaillant et son frère se sont présentés d'eux-mêmes au commissariat samedi en fin de matinée, après avoir été contactés par l'agresseur qui venait de tirer sur des policiers lors d'un contrôle routier au nord de Paris, une heure et demie avant l'attaque d'Orly.

"Il me téléphone à sept ou huit heures du matin. Il était énervé à l'extrême, même sa mère n'arrivait pas à le comprendre. Il me dit "Voilà papa, je te demande pardon, j'ai fait une connerie avec un gendarme." (...) Je lui ai dit non, moi je ne donne pas mon pardon parce que tu as touché à un gendarme." - Le père de l'assaillant d'Orly

L'homme tente alors de savoir où est son fils, pour venir le voir, mais Ziyed Ben Belgacem répond seulement qu'il est "sur l'autoroute" avant de mettre fin à la conversation et de foncer vers la banlieue sud, où il volera une voiture pour aller à l'aéroport d'Orly-Sud. Inquiet, le père explique alors s'être rendu au commissariat, où il a été placé en garde à vue quelques heures.

Également venus d'eux-mêmes au commissariat samedi, un frère et un cousin de l'assaillant étaient toujours entendus par la police ce dimanche matin.

"Lorsque j'arrive au commissariat c'est là où j'ai trouvé que la police avait fait son travail. Ils ne m'ont pas dit directement qu'il était décédé. C'est un choc, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la fréquentation et la drogue... En fin de compte, c'est moi qui paye", a ajouté le père de Ziyed Ben Belgacem.