Attaque d'ours dans les Hautes-Pyrénées : "Il est entré dans la bergerie", raconte l'éleveuse

Françoise Salle-Canne, éleveuse de brebis à Lançon, est encore choquée par l'attaque que son troupeau a subie la semaine dernière. Un prédateur, sans doute un ours, est entré dans la bergerie, à une cinquantaine de mètres des habitations. L'éleveuse a retrouvé des poils de l'animal et ils sont en cours d'analyse. L’éleveuse a découvert au réveil, une brebis morte, un agneau blessé a aussi dû être euthanasié.

Une manifestation ce jeudi

Depuis cet événement, beaucoup de questions se posent pour l'éleveuse qui possède environ 300 bêtes : "Il faut faire quoi ? Parce que bon, déjà, avec les patous et les clôtures, c'est pas évident parce qu'il y a des patous qui ont été tués l'année dernière en Barousse."

Quand on voit qu'il rentre dans les bergeries, que voulez vous qu'on fasse de plus ?

Françoise Salle-Canne ne sait plus quoi faire avec ses animaux : "Les mettre dedans, les enfermer et fermer les portes ? On a des grilles aux fenêtres... On le sait que l'ours passe, qu'il y a des prédations. Il passe quand il vient de la vallée du Louron, il traverse notre forêt, mais quand même à une distance assez éloignée du village. Mais là, vu la façon dont il s'approche du village, on se sent un peu plus en danger."

Reviennent aussi les images de l'attaque : "Si j'avais été à la bergerie, en train de m'occuper de mes bêtes, si j'avais été derrière le volet quand il l'a ouvert, que se serait il passé ? C'est impossible, on ne peut pas cohabiter comme ça."

Les éleveurs du secteur prévoient d'organiser une manifestation sur le rond-point d'Arreau, à 10h30, ce jeudi.