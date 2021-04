Attaque d'ours dans les Pyrénées : les éleveurs manifestent à Arreau

200 personnes manifestent à Arreau dans les Hautes-Pyrénées, ce jeudi matin, pour dire leur inquiétude après les dernières attaques d'ours en vallée d'Aure et du Louron, ces dix derniers jours. La préfecture a d’ailleurs déclenché le protocole "ours à problème".

Plus de 150 manifestants se sont retrouvés ce jeudi matin, au rond-point d'Arreau, dans les Hautes-Pyrénées.

Les éleveurs de brebis des Hautes Pyrénées avaient prévu de manifester leur exaspération ce jeudi matin à Arreau, avant d'apprendre que le protocole « ours à problème » avait été déclenché ce mercredi soir par la préfecture du 65, après trois attaques d’ours en l’espace de dix jours, en vallée d’Aure et du Louron. Après une opération de filtrage au rond-point d'Arreau, les manifestants ont choisi de se diriger vers le marché d'Arreau. Les éleveurs veulent demander le retrait de l'ours à problème, et cible Goiat, comme l'auteur de ces attaques, même si le nom de l'ours n'a pas été précisé par les autorités.

Des attaques proches des habitations

Selon les experts de l’Office Français de la Biodiversité, il s'agit bien d’un comportement anormal attribué à un unique animal. Le préfet des Hautes-Pyrénées autorise donc les agents de l'office à effaroucher l'ours, en tirant des balles en plastique et en faisant éclater des cartouches à double détonation. Les opérations ont débuté dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les éleveurs qui ont été reçu ce mercredi en préfecture ont maintenu leur manifestation ce jeudi matin sur le rond point d'Arreau. Selon eux, un cap a été franchi : "l'ours est entré dans la bergerie" a notamment raconté sur France Bleu, Françoise Salle-Canne, éleveuse de brebis à Lançon, village tout proche d'Arreau.